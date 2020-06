Espionaje ilegal: Cristina Fernández de Kirchner irá este lunes al juzgado de Lomas de Zamora

Fuentes cercanas a Cristina Fernández de Kirchner adelantaron que la ex mandataria concurrirá este mismo lunes al juzgado federal de Lomas de Zamora, convocada por el juez Federico Villena. El magistrado le mostrará a la vicepresidenta las pruebas del espionaje ilegal y verificará si las imágenes y diálogos son auténticos. También está citado para esta semana el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pero sus allegados no confirmaron cuando concurrirá. En ambos casos, la citación no tiene horario.

El juez permite que concurren en cualquier momento del horario habitual de tribunales. Otro de los espiados, el obispo Jorge Lugones, titular de la Pastoral Social y de estrecho vínculo con el Papa Francisco, estará en el juzgado de Lomas el miércoles, mientras que el ex intendente de La Plata, Pablo Bruera, confirmó que concurrirá el jueves.Como se sabe, Villena le exhibirá el material a todas las víctimas del espionaje y luego cada uno decidirá si quiere ser querellante en el expediente. En ese caso, tendrán que presentar un abogado que los represente. En paralelo, hay una investigación abierta por la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia, que preside Leopoldo Moreau.

La vicepresidenta Cristina Kirchner viene cuestionando el papel de los grandes medios en el dispositivo de persecución judicial que montó el gobierno de Cambiemos luego de que la jueza Ana María Figueroa, de la Cámara de Casación Penal, ratificara en sede judicial que el ex subsecretario de justicia y actual procurador porteño Juan Bautista Mahiques la fue a presionar a su despacho para que dejara firme la inconstitucionalidad del memorándum con Irán. CFK, en un hilo de twitter, recordó una nota de Clarín sobre una “fallida jugada judicial de la ex presidenta”, en referencia a su advertencia de que Figueroa se refería a Mahiques cuando habló de “presiones”, y subrayó que “al final era cierto lo que dije”.