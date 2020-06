Verón, crítico con la AFA y Marcos Rojo

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, se mostró muy crítico este lunes con la conducción de la AFA, al tiempo que aseguró que la quita de los descensos por dos temporadas "es una mentira" y que una Primera División con 28 equipos es "imposible de vender".

"Después de tanto tiempo de una gestión como la de Grondona, en donde Julio era el único que decidía, muñequear para uno lado o para el otro, no ayuda. La mirada es muy corta", expresó Verón, quien en la primera etapa de la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia al frente de la AFA estuvo a cargo de las Selecciones Nacionales.

"El fútbol argentino nunca mira para adelante, no ve mas allá de lo que está pasando. Es muy difícil proyectar y también a veces no está la intención", agregó la Brujita en declaraciones al programa Hashtag Deportivo, de Radio Provincia.



En cuanto a las decisiones deportivas tomadas en virtud de la pandemia (anulación de los descensos y la ampliación de clubes en la Primera División), el mandamás pincha analizó desde una visión exportadora: "Un campeonato con 28 equipos es imposible de vender al exterior. Tantos cambios en poco tiempo no le hacen bien al producto. Y ahora que sacaron los descensos, es una mentira que sea así, los jugadores quieren competir por algo".

"Niñero de nadie"



Verón también se refirió a la polémica que suscitó el defensor Marcos Rojo, que habría violado la cuarentena obligatoria en varias oportunidades desde marzo pasado. "Sobre lo que pasó en la cuarentena con Marcos Rojo y los videos que surgieron, yo no soy niñero de nadie y cada uno sabe lo que hace, obviamente no me agradan estas cosas", afirmó.

Además, aclaró que lo ocurrido no tiene influencia sobre la continuidad del defensor luego del 30 de junio, cuando vence el préstamo acordado con el Manchester United. "Lo que pase con Marcos Rojo no depende de nosotros, depende del United y de la fuerza que él pueda hacer. Yo hablé con Marcos, lo quiero mucho porque además lo conozco desde chico. Me dijo que quiere seguir y quedarse acá, ojalá se pueda dar pero no depende del club", explicó.