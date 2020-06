Dybala quiere a Juventus y también al Barcelona

El delantero Paulo Dybala aseguró estar "feliz" en la Juventus, donde aún le queda un año y medio de contrato, y dijo que le gustaría seguir jugando en el elenco italiano, pero no le cerró la puerta al Barcelona al señalar que "sería muy agradable" jugar en la entidad española a la que calificó como "un gran club de nivel mundial" que con la presencia de Lionel Messi "es todavía más grande".

"Soy jugador de este club y estoy feliz de estar acá. La gente me quiere mucho y yo a ellos. Aprecio mucho al club y a las personas que están aquí, tengo una buena relación con el presidente y seguramente en algún momento vendrán a hablar", indicó Dybala acerca de la renovación con la Juventus.

En ese sentido el jugador cordobés añadió: "Tengo un año y medio de contrato, no es tanto, y entiendo que dado lo que sucedió con el coronavirus no es fácil para el club, pero otros jugadores han renovado".

Al ser consultado acerca de la posibilidad de ir al elenco de España, Dybala reveló: "La verdad es que Barcelona es un gran equipo en todo el mundo y con Messi es aún más grande. Sería muy agradable, pero la Juventus también es un club increíble, muy grande, lleno de historia, donde actualmente hay grandes jugadores".

"Hay suficiente calidad acá para formar dos equipos y la oportunidad de jugar con (Gianluigi) Buffon y Cristiano Ronaldo, hacen que el club sea aún más grande", manifestó el delantero.

Además contó que hace poco más de un año cuando la Juventus no quería contar con él, algunos clubes pretendieron contratarlo, entre ellos el Manchester United y el Tottenham, ambos de Inglaterra y el Paris Saint Germain de Francia, pero dijo: "No hablé directamente con ninguno de ellos, pero hubo conversaciones con los clubes. Sin embargo, mi intención en ese momento fue quedarme".

Dybala también opinó acerca de las situaciones de racismo que se viven durante algunos partidos en Italia y expresó: "Las personas que tienen que tomar medidas deben hacerlo o seguramente en poco tiempo serán los jugadores los que tomarán medidas directamente".

"Como ha sucedido muchas veces en el pasado, muchos jugadores deciden abandonar el campo o no jugar y me parece una decisión perfecta porque es algo que no debería suceder en un país", aseveró.

Asimismo agregó: "Si la sociedad, en este caso la Federación Italiana, no decide hacer nada, los jugadores deberían ser los que actúen. O, como los árbitros lo han hecho muchas veces en el pasado y detengan el partido".