La música es vital y es mágica

“¡Ni en los más inimaginables sueños dábamos una situación así por posible! Así que reinventamos los encuentros musicales, yendo ahora hacia la gente y al revés de lo habitual. Todo esto es algo nuevo”, explica a Rosario/12 Eugenia Craviotto Carafa, la notable voz de Mamita Peyote.

De este modo, el grupo se suma a la modalidad streaming, y en este caso a través de #LaSeguimosEnVivo, la propuesta implementada desde el Ministerio de Cultura de la provincia. Esta noche a las 22, Mamita Peyote se reencontrará con su público desde el teatro de Plataforma Lavardén, a través de la cuenta YouTube del grupo .

“Vamos a estar con full band, nueve músicos, pero como el protocolo establece que solamente podemos ser seis arriba del escenario, vamos a poner al set de vientos en uno de los palcos. Va a estar copado y divertido ver la dinámica de la filmación en este sentido. Y estamos muy contentos, porque estar tres meses sin tocar para nosotros es una barbaridad, una calamidad. Primero porque es nuestro trabajo. Los músicos tenemos la suerte de trabajar de aquello que nos gusta, y esto que nos gusta tiene que ver con ejecutar música, tocar, cantar, interpretar, es vital. Si no lo podemos hacer, falta la magia. A lo mejor a un arquitecto o un abogado no les resulta vital estar todo el tiempo pensando en hacer un plano o buscar argumentaciones en los Códigos, pero la música tiene esto, es mágica, tanto para quien la recibe como para quien la hace. Ser músico y estar sin tocar es muy difícil”, señala.

Seguramente, ver músicos en uno de los palcos será un detalle nada menor durante el show. En este sentido, Craviotto explica: Nosotros proponemos una estética y una puesta en escena, pero es algo que se trabaja en conjunto con la gente de producción, teniendo en cuenta la disposición de las cámaras y el espacio disponible. Así que estamos subidos a esta ola de curiosidad por ver cómo saldrá todo. Estuve viendo todos los recitales de las bandas compañeras y están buenísimos”.

El protocolo dispuesto por el Ministerio de Cultura es algo que vale subrayar, para coincidir con la cantante cuando dice que “festejamos muchísimo la decisión, la apoyamos y nos parece muy buena. Nos está dando las herramientas fundamentales para poder hacer nuestro trabajo. Y esto es lisa y llanamente así. Más aún para las bandas independientes y autogestionadas, porque hacemos todo con muchísimo sacrificio. Que desde el Estado brinden herramientas, ayuda y permite seguir adelante”.

-¿Qué características tendrá este show?

-Casi siempre ponemos el acento en el último disco, pero con un recorrido por el material anterior. Estaremos tocando la próxima canción que es “Sentencia”, ya bastante conocida por ser la cortina del programa de Roberto Navarro, pero nosotros todavía no la pudimos grabar bien, profesionalmente, era algo que íbamos a hacer justo cuando comenzó todo esto. También vamos a tocar canciones del tercer disco.

-¿Cómo será ese tercer trabajo?

-Estamos en una etapa de preproducción, donde nacen las canciones, y se pulen tanto en la lírica como en las melodías y armonías. Son todas nuevas, y va a ser la primera vez que invitemos a una persona que no es de la banda. Haremos una canción de Sista, amiga nuestra que está en Lago Puelo, cantante de reggae y de rap, una de las primeras en Rosario. No es una letra mia, pero la arreglé de una manera que sea grata a mi interpretación. Será la primera vez que cante algo que no escribí como Mamita Peyote.

-La situación es extraordinaria, pero obliga a pensar de manera urgente otras formas de financiar la música, ¿no?

-Se da un poco a la fuerza, y tiene que ver con cambiar los paradigmas del manejo de la industria musical, con lo económico sobre todo, con la distribución de los recursos monetarios. Es algo que ya viene cambiando desde hace un tiempo, pero hace seis o siete años todo estaba manejado por los sellos y las discográficas, y la música independiente no era todavía protagonista y prometedora como lo es ahora y a nivel mundial. Estos son datos que recabamos a través de todas las ferias internacionales de música independiente a donde vamos. Creo que ante las situaciones extremas siempre se presenta, aunque dolorosa y trabajosamente, una nueva oportunidad. Hay una canción nuestra que dice “el fondo esconde un nuevo renacer” (NdR: se refiere a “La tempestad”), nosotros no le tenemos miedo a eso y nos subimos a esta nueva forma de ver la industria musical. Lo celebramos muchísimo.

Al recital se podrá acceder de manera libre, pero vendrá bien, como señala Craviotto, “que los aplausos se transformen en colaboraciones, porque es nuestra fuente de trabajo. Hace más de dos meses que no trabajamos, Charly (Bertolin) y yo no tenemos otra entrada, ningún otro ingreso que no sean los shows de Mamita Peyote, así que vamos a estar muy agradecidos con quienes colaboren, porque lo que se recaude estará destinado a pagar los gastos del show”. Para colaborar, basta con entrar, ya mismo, al sitio web del grupo: mamitapeyote.com .