Encuentro Literario Gustavo Roldán: "La gente espera estas propuestas para compartir en familia"

“Contra viento y marea”. Esas son las palabras que escoge Verónica Parodi cuando describe el modo en el que trabaja el colectivo de artistas que sostienen al Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECuNHi), casa cultural y educativa de las Madres de Plaza de Mayo ubicada en la ex Esma (Avenida del Libertador 8151). Y la realización del 9º Encuentro Literario Gustavo Roldán, que se celebrará este sábado desde las 18, por primera vez de forma virtual, confirma esa dedicación.

“Tenía muchas expectativas para este año, y nunca me hubiera imaginado hacer el encuentro de esta manera”, asegura Parodi, quien dirige el ECuNHi y creó el homenaje a Roldán, referente consagrado de la literatura infantil y juvenil local, que ofrecerá variedad de propuestas a través de las redes de YouTube: Comunicación Ecunhi; Facebook e Instagram: @ecunhi. Además, en esta ocasión el público podrá contribuir al proyecto, de forma voluntaria, con un bono solidario (ver recuadro).

Fue en 2012, poco tiempo después de la muerte del escritor, que se realizó el primero de los encuentros, y la convocatoria fue tan significativa que pronto se convirtió en una cita impostergable de las familias lectoras. “Quería difundir y multiplicar su obra, pero también que fuera un encuentro con la literatura, la poesía y con todas las artes. La idea era involucrar a toda la familia, y a todas las edades, desde los niños más pequeños hasta los más grandes, para que pudiéramos encontrarnos en el espacio de las Madres de Plaza de Mayo, un lugar con semejante peso de la historia, y para que nunca más haya silencio, y que la palabra, la poesía y la belleza se multipliquen y nos transformen”, sostiene la directora que en ese entonces contactó a Laura Devetach, compañera de Roldán durante 55 años y también una de las escritoras más queridas y reconocidas del género infantil.

“Tanto Gustavo como Laura son dos referentes muy fuertes de la cultura, y me marcaron en mi vida como docente y también como mamá. Por eso me tomé el atrevimiento de escribirle a ella, y de contarle que tenía estas ganas y este sueño. Y fue hermoso, porque enseguida se conmovió y acompañó desde el primer día este festival. Ella siempre dice que el espacio de las Madres era un lugar en el que seguramente él hubiera estado para participar, y se siente muy feliz de que esto suceda. Por eso nos acompañó con un amor inmenso, junto con sus hijo Gustavo y su hija Laura, que es otro motor fundamental dentro del encuentro”.

“Para mí fue una cosa muy maravillosa de entrada”, recuerda Devetach, que se transformó en madrina del festival, y desde el primer momento donó libros que hoy forman parte de la biblioteca infantil y juvenil Gustavo Roldán. “Saber lo del encuentro fue un gran consuelo en aquel momento, más allá de cualquier otra cosa, y me conmovió un montón. Y desde ahí me hice muy amiga de la gente del ECuNHi, a pesar de que no siempre pude colaborar poniendo el cuerpo”.

Laura Devetach, madrina del festival, y Verónica Parodi, directora del ECuNHi (foto: Sandra Cartasso)

La pasión por las letras, y hasta una producción literaria que en ambos casos es prolífica, caracterizó a la pareja. “Nuestro trabajo fue bastante compartido, porque uno siempre era el primer lector y corrector del otro. Yo le indicaba montones de cosas a Roldán, y él hacía lo mismo conmigo. Y creo que eso era muy beneficioso”, revela la autora de La torre de cubos y Monigote en la arena, que en la nueva edición del encuentro compartirá con el público algunas palabras especiales acerca de ese vínculo.

“En su obra la identidad es lo más importante, porque Gustavo siempre fue consecuente consigo mismo. Tenía una marca en el orillo. Lo caracterizaban el buen humor y el deseo de hacer bromas, pero al mismo tiempo la seriedad y el deseo de denunciar y decir cosas fuertes cuando hacía falta. Y creo que usó sus cuentos para poder decir muchas cosas en relación a la realidad que vivimos, y siempre dijo lo que sentía realmente. No es porque haya sido mi marido, pero fue un hombre muy derecho, y eso estaba en sus libros”, resalta la escritora a la vez que comparte algunos de sus títulos favoritos: Sapo en Buenos Aires, y Como si el ruido pudiera molestar.

“Como docente he leído muchísimo a Roldán”, cuenta por su parte Parodi. “Sus cuentos y su manera de escribir nos atraviesan muy fuertemente porque es un autor que habla de nosotros y de nuestra región, sobre todo de la mía, porque él era chaqueño y yo soy correntina. El nos lleva a un lugar de la memoria muy fuerte, y cuando falleció para mí fue un golpe duro, porque yo lo tenía siempre muy presente”.

En un marco atravesado por completo por el aislamiento social que produjo la pandemia, el ECuNHi resiste adaptando su agenda a las herramientas y medios hoy disponibles. “Queremos que se construya un puente para tratar de superar esa barrera que tienen las pantallas, y para llegar desde una manera amorosa y poética”, dice la impulsora del evento. “Queremos estar cerca, porque ese es el mensaje y el camino que nos dejan como legado las Madres de Plaza de Mayo, que se atrevieron de una manera maravillosa y revolucionaria a cambiar un lugar tan relacionado con el horror para transformarlo en un lugar de belleza, arte y cultura para todos. ¿Cómo no seguir con esa forma de pensar y sentir? Frente a lo oscuro, siempre el amor. Y desde ese lugar queremos llegar, en este tiempo también difícil y duro que nos toca atravesar, alejados de nuestros seres queridos, pero sabiendo que es muy importante esto que estamos haciendo con este festival literario”.

Y si de acompañar se trata, Devetach sabe mejor que nadie que los libros se convirtieron por estos días en grandes aliados de esa tarea, tanto que ella misma se reencontró con viejas lecturas e incluso se convirtió, según confiesa, en una “bibliotecaria abnegada”. “En mi edificio los vecinos me empezaron a pedir libros, porque saben que tengo una biblioteca grande. Entonces empecé a prestar, y al tener que recomendar me tuve que poner a hacer un recorrido entre mis libros favoritos. Todos me van diciendo sus gustos, y yo les busco lo que me parece que les va a gustar y hasta ahora, por suerte, he acertado”.

Su bibliografía, como la de Roldán, sigue vigente en las estanterías de los más pequeños. Y en su página de Facebook: Laura Devetach y Gustavo Roldán, siempre recibe palabras de sus lectores. “Este momento que vivimos es un desastre, pero sentir que lo que hice durante tantos años colabora para la comunicación, para la unión de la familia, y para que la gente se sienta un poco mejor, me da mucha emoción. Todo el tiempo recibo cartas, mails o mensajes de agradecimiento, como si una estuviera haciendo una cosa más allá de lo normal. Para mí escribir fue siempre algo normal, y comunicarme fue más bien una necesidad. Es una maravilla sentir lo que siento ahora, a pesar de todo lo malvado de este momento. Tengo la satisfacción de saber que he llegado a lugares donde mis libros han sido útiles. Y en ese sentido estoy hecha”.

Hace más de cuatro años, y desde la gestión anterior, el ECuNHi sostiene su actividad sólo con un financiamiento comunitario y voluntario. “Cuando comenzó el año estábamos trabajando para conseguir los apoyos necesarios, pero nos atravesó la pandemia, y entendemos cuáles son las prioridades, aunque seguimos defendiendo este lugar. Y desde que estamos en cuarentena, venimos haciendo actividades en las redes, pero esta es la primera vez que sumamos la posibilidad de un bono solidario porque por ahora no encontramos otra forma de seguir sosteniendo el espacio”, dice Parodi, quien agrega que para ese objetivo cuentan con el acompañamiento de la Asociación Civil Amigos del ECuNHi. “Tengo una expectativa muy grande, porque desde que difundí el encuentro en las redes tuvimos una recepción impresionante. La gente espera estas propuestas culturales y pedagógicas para compartir en familia, así que tengo mucha ilusión”.

“Imagino que nos va a hacer descubrir nuevas cosas”, añade Devetach, respecto de la modalidad virtual del noveno encuentro. “Creo que va a hacer que se destaque la importancia de la comunicación presencial, y que nos extrañemos más. Yo extraño mucho a mis amigos y a la gente. Por más que hablemos por teléfono o por WhatsApp, o nos veamos por Skype, no es lo mismo. Por eso también extrañé mucho este año la Feria del Libro, porque es un lugar de encuentro anual. Yo viajé mucho por todo el país, y ahí me reunía con maestros del sur o del norte que habían estado en charlas o cursos míos, y era una alegría. Y lo mismo pasa con el ECuNHi, porque a los festivales va muchísima gente que lo ha tomado como costumbre. Y algunos muchas veces me llaman por teléfono para preguntarme: `¿Y el ECuNHi para cuándo?´”.

Laura Roldán Devetach e Istvansch

Laura Roldán Devetach creció rodeada de imágenes y palabras. Su padre le contaba las historias que luego se convirtieron en clásicos de su autoría, y como broche a esa vida literaria compartida trabajó junto a él hasta el último día. “Teníamos diversas actividades juntos. Trabajábamos dando talleres en El Impenetrable, y alcanzamos a escribir un libro juntos, que presentamos en el Chaco, lugar donde nació: Cuentos que sopla el viento”, comenta la también escritora que sigue promoviendo la obra familiar en todo el país, de “Ushuaia a La Quiaca”, y que será de la partida de la novena edición del encuentro con una propuesta de una lectura musicalizada.

Acompañada por el músico Gonzalo Miranda, la hija de Gustavo Roldán leerá cuatro poemas de su padre, escogidos de Poesía a la carta, una edición especial realizada por Tinkuy. “Al estar sin público, y detrás de una pantalla, me costó mucho poder elegir los poemas. Y fue raro. Pero quedó muy bonito y superó mis expectativas”, dice sobre el material, ya grabado y editado.

“Estoy muy agradecida porque el ECuNHi ha sido la única institución que sostiene permanentemente un homenaje para mi padre y su obra, y que además nos alberga con tanto cariño, nos pide participar y nos da rienda suelta para lo que queremos proponer. Creo que Roldán se merece esto. Yo lo disfruto, y creo que es algo que a él le hubiera gustado. Para mí ya es parte de la rutina anual, y en febrero o marzo me lo agendo, y ya voy pensando cosas. Y me costó imaginarme el formato virtual. Pero creo que esto va a traer público nuevo y una movida diferente y que esta vez todo el mundo se va a poder asomar a esta ventana”.

Nombre destacado de la literatura infantil, y también colaborador activo del festival, el multifacético Istvansch también formará parte de la programación en dos actividades. El diseñador, ilustrador, editor y escritor participará de una charla abierta coordinada por Avión que va, junto con la periodista Karina Micheletto, donde contestará preguntas de chicos y chicas, y además acompañará con sus ilustraciones una anécdota sobre Gustavo Roldán, “completamente deliciosa”, a cargo de Laura Devetach, y donde se podrá ver el proceso de sus dibujos desde el principio, según anticipa. “Nunca ilustré a Gustavo Roldán. Y esta será la primera vez, a través de la voz de Laura. Y eso es interesante”, comparte el autor que ha trabajado de cerca con la familia de escritores, desde que empezó a abrirse camino en el campo literario siendo apenas un adolescente.

Istvansch formará parte de la programación

“Cuando vine a Buenos Aires, desde mi pueblo San Jorge, la primera persona que visité, con la recomendación del Negro Fontanarrosa, fue precisamente Gustavo, y ahí le mostré mis dibujos. A él le encantó mi trabajo y me trató cariñosamente, con todo lo serio y adusto que era, y me dijo que me iba a dar libros para ilustrar, así que fue una persona que influyó mucho en mí”, recuerda.

“Roldán ha sido una de las grandes figuras de la literatura infantil argentina, entonces me parece central sostener espacios que cuiden la memoria de él y de su obra, que es absolutamente rica y trasciende cualquier tipo de época”, completa. “Su literatura se va a seguir leyendo siempre, entonces es muy valioso este festival, y creo que este año va a funcionar muy bien. En primer lugar, porque el ECuNHi tiene un público que es muy fiel y muy cálido, y se va a prender en este sistema virtual. Y en segundo lugar, porque no hay otra (risas). Nos ha tocado adaptarnos a lo que va a ser la nueva normalidad, y estamos entendiendo como sociedad que esto va a ser así por largo tiempo. Van a tardar en volver los encuentros cuerpo a cuerpo. Entonces creo que esta edición va a estar muy linda”.

La programación

El 9°Encuentro Literario Gustavo Roldán promete ser una fiesta de historias, música, poesía y libros, con actividades para todas las edades. Con una jornada conducida por Claudio Ferraro y Victoria Nardone, el evento contará esta vez con un bono contribución que podrá realizarse a través de los datos de la Asociación Civil Amigos del ECuNHi, ofrecidos en las redes del espacio.

La agenda será nutrida. Habrá historias narradas por Claudio Ferraro, Gimena Blixen y Gabi Minardi; Poesía a la carta de Gustavo Roldan, junto con Tinkuy; Susurrantes solidarios con los ya clásicos Susurros de dragón y un taller de Música al toque, Luthería instantánea, dictado por Julio Calvo. Por su parte, Filbita Cuenta estará a cargo de un especial Roldán a la manera de Gianni Rodari en Cuentos por teléfono, a través del cual invita a chicas y chicos de todos lados a elegir y compartir cuentos del autor chaqueño.

Como en todas las ediciones, y desde hace siete años, se presentará el libro que reúne los cuentos escritos por los ganadores del concurso literario nacional ¿Quién apaga las estrellas?, esta vez en formato digital, y con un jurado integrado por Diego Bianki, Margarita Eggers Lan y Esteban Valentino. Además, habrá lugar para sorteos de libros de Boliche Rodante, y un cierre a puro canto y baile de la mano de Vuelta Canela.