Carlos Menem internado en terapia intensiva por una neumonía

El ex presidente Carlos Menem, hospitalizado desde el sábado con un cuadro severo de neumonía, sigue internado en terapia intensiva, pero sin asistencia respiratoria. Los dos hisopados que se le realizaron hasta ahora para controlar si tiene coronavirus, uno el sábado y otro el domingo, dieron negativo. El jefe de Cardiología del Insituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, Luis de La Fuente, habló con los medios y aseguró que el senador "está bien, recibiendo antibióticos" y que permanece "en terapia para su mejor atención".



Menem ingresó al sanatorio con dificultades para respirar, bajo nivel de oxígeno en la sangre y debilidad muscular. El médico del IADT aseguro que en ningún momento debió ser entubado. "Se hizo una tomografía computada y, como se sospechaba, tiene una neumonía", explicó.

"Él se internó porque consideramos que era lo mejor, ya que estaba con tos y un poco de falta de aire", agregó De La Fuente, que sostuvo que Menem, de 89 años, "está bien, está conversando".

Por otra parte, contó que el presidente Alberto Fernández envió a un médico personal para ponerse a disposición e interiorizarse del caso. "Estuvo con él, fue a saludarlo y le mandó el saludo del presidente".



Menem no había participado de la última sesión en la Cámara Alta por sentirse mal. Con todo, su situación se complicó recién el sábado. Su hija Zulemita, que lo acompañó a internarse, confirmó que se trata de una neumonía severa y pidió "recen por mi papá; estamos esperando que evolucione en las próximas horas".

También dio información sobre la salud del ex presidente su hermano, el ex senador Eduardo Menem, que agradeció en las redes sociales a quienes se interesaron por el estado de su hermano y sostuvo que el ex mandatario se encuentra "estable".

"Agradezco a todos los que por distintos medios se interesaron por la salud de mi hermano", escribió en su cuenta de Facebook. "Lamentablemente no puedo responderle a todos. (Quiero decirles que) en estos momentos se encuentra con un cuadro de neumonía, pero estable", añadió.



El ex senador señaló que los análisis "descartaron que se trate de coronavirus, así que estamos esperanzados y con fe". "Agradezco también a los que están haciendo cadenas de oración por su recuperación. Que Dios los bendiga", finalizó en el breve mensaje.

Si bien el diagnóstico de coronavirus fue descartado, el cuadro de neumonía es delicado en sí mismo, con riesgos que se agravan para los mayores de 65 años, como es el caso del ex presidente.