La ley de ART aún no encuentra el equilibrio

Los senadores, oficialistas y opositores, confían que pronto habrá ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) Santa Fe, por ese motivo pidieron preferencia para tratar el proyecto en las próximas dos sesiones. Pero la ecuación no asoma sencilla, no descartan acompañar cien por ciento la iniciativa que bajó desde el Ejecutivo, pero creen que dicho texto no pasará el filtro de Diputados, de mayoría Frente Progresista. Por esa razón, apuestan a alcanzar un “amplio acuerdo” que deje contento a todas las partes involucradas. Incluso, no rechazan la posibilidad de retomar la media sanción de la Cámara baja, que se concretó a mediados de 2019 bajo la gobernación del socialista Miguel Lifschitz y con amplio respaldo.

Impulsada por el ex presidente Macri, la ley de ART, como se la conoce, fue aprobada en 2016. Fundamentalmente establece un sistema extrajudicial previo y obligatorio para evaluar consecuencias de accidentes laborales. Para su puesta en práctica, requiere la adhesión de cada provincia. El espíritu de la norma fue "combatir la industria del juicio laboral" y reducir los costos de la alícuota que las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo le cobran a las empresas.

Apenas asumió su gestión, rodeado de industriales, el gobernador Omar Perotti pidió por la sanción de la adhesión a la ley nacional. Lo refrendó luego el ministro de Trabajo Roberto Sukerman. Pero el oficialismo quiso imponer su proyecto y no el que se aprobó el año pasado. Con ese ánimo, el funcionario rosarino se reunió primero con senadores peronistas y luego, la semana pasada, con senadores radicales. Como devolución, la Cámara alta le dio preferencia al tratamiento del tema por dos sesiones. Ahora se abrirá una etapa de discusión “compleja”, como la definió el jefe de bloque UCR Felipe Michlig. “Tal cual está no sale seguro, no porque no salga de Senadores, sino porque no va a tener aprobación en Diputados”, apuntó el jefe del PJ Armando Traferri.

“Se está trabajando en buscar el diálogo”, arrancó el senador de San Cristóbal, para luego desarrollar uno de los puntos del proyecto del Ejecutivo que el Senado pretende revisar. “Planteamos las comisiones médicas móviles claramente establecidas, no como una expresión de deseo, queremos que se establezcan cuántas se van a crear, la litigiosidad que se ha incrementado en Córdoba tiene que ver con el buen funcionamiento de las comisiones médicas. Las queremos equilibradas y que respondan a la expectativa del trabajador, en cuanto a atención, celeridad y dictamen. No queremos que sólo haya cinco comisiones en las principales ciudades, ¿cómo van a hacer los restantes 14 departamentos? ¿Todos sus habitantes deberían viajar a algunas de estas sedes?”, consideró el radical.

Las dudas para con el proyecto del oficialismo están en ambas bancadas, la peronista y la radical. El ministro de Gobierno Esteban Borgonovo ya está al tanto de la situación, pero los senadores ven luz al final del túnel y creen que habrá ley. Para lograrlo, Michlig no descartó que se apele al proyecto que se aprobó en Diputados el año pasado. “Por ahí termina siendo más satisfactorio que lo venido del gobierno provincial”, soltó el radical y agregó: “Sukerman nos manifestaba que está abierto a recibir ideas, coincidimos que tiene que ser una ley con salto de calidad, que mejore el actual sistema”.

El escenario vuelve a poner sobre la mesa las dificultades del Ejecutivo para imponer su agenda legislativa. En Diputados, está claro, porque socialistas y radicales hacen valer su mayoría, pero también en Senadores, donde los legisladores no están muy de acuerdo con sancionar una norma que, saben, luego va a ser rechazada en la otra cámara. “Vamos por la ley posible, con el acuerdo de ambas cámaras con el Ejecutivo. Sabemos que es una cuestión compleja, hay que ver la mirada de los gremios, del sector empresario, lo que propone el gobierno, la ley nacional, lo que vemos nosotros en Senadores, la mirada que tienen los diputados, pero somos conscientes que tenemos que tener una nueva ley”, señaló Michlig. “Estamos trabajando para la posibilidad de un consenso, pero la ley va a salir”, pronosticó Traferri.