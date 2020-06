Panzeri, el periodismo en 20 frases

*"El periodista es y debe ser un descontento. La felicidad es un estado de ánimo. El deber es un estado de conciencia. La conciencia satisfecha también crea un ánimo de felicidad. El estar descontento con el mal funcionamiento de la sociedad, no implica ser un resentido ni un amargado. No es destructivo el que destruye a quienes destruyen. Es constructivo o, cuando menos, defensor de lo sanamente construido.

*"El público ha dejado de creer en el periodista. Del mismo modo en el político. Debemos recuperar esa confianza".

*"No hay UNA forma periodística de escribir. Lo moderno no es lo absurdo; lo bien escrito no es lo académicamente puro. Toda forma de expresión es buena si se entiende, si dice lo que siente quien escribe".

*"Periodista es el hombre auténtico que orienta con su OPINIÓN la de los timoratos, falsificadores, hipócritas, imbéciles o talentosos carentes de tiempo y acceso a la información".

*"La palabra no ha sido inventada para NO decir lo que pensamos. Para callar y ocultar se inventó, antes, el silencio".

*"Debemos hacer política. Puesto que debemos pensar. El error es creer que pensar de una manera es jurar incondicionalidad a esa manera de pensar".



*"El periodista deportivo debe tener una educación integral lo más variada posible, sea derecho, medicina, economía, matemática, sociología, política… además de deportes".

*"Periodismo es una faceta del arte gubernativo de masas. No es show para hacer placentera a la ignorancia consigo mismo. Lo mejor que tenemos no es el pueblo, ni el pueblo siempre tiene razón, ni el pueblo nunca se equivoca. El pueblo casi siempre se equivoca".

*"El reportaje: conflicto obligado entre el silencio y la mentira. La llamada "objetividad" también es escapismo. Y además: estafa".

*"Con verdad se vende menos (por ahora…) pero se gana más. Todo público consume lo que se le fabrica. El público no fabrica su consumición".

*"La nuestra no es una ciencia, puesto que no se puede enseñar. Pero es una misión donde frecuentemente el uso de lo espontáneo puede hacer que dejemos de respetar los conocimientos que emanan de lo que se aprende, máxime si nosotros los ignoramos. Reflexionar… y saber".

*"El soborno al periodismo no solo se mide por la materia. También por la conciencia. Caso Córdoba-libertad de prensa. La honradez del núcleo afecta a la honradez individual. 'Somos', no 'soy'".

*"Propender a los ejemplos por emular, no a los éxitos por imitar. Los éxitos pueden no entrañar un ejemplo. Y el hombre, por su misma naturaleza ya se encarga de perseguir el éxito, no así el ejemplo".

*"Hay que hacer pensar al público aunque los canales de televisión digan que no es esa nuestra misión".

*"Los consumidores de calidad son menos que los compradores de cursilería, porque la calidad no es puesta en venta y los lectores han perdido la esperanza de encontrarla".

*"El periodismo se rectifica. El periodismo honesto, además de rectificarse por conciencia del error, debe tener más de una manera de pensar" cuando conscientemente repara que la precedente estaba equivocada. Lo deshonesto es cambiar modos de pensar para especular con la coincidencia, que es lo habitual en el cambio de opinión del periodismo".

*"El título tiene que buscar el impacto. Pero el impacto no justifica la idiotez, ni lo vacío, ni mucho menos la mentira".

*"El uso de pseudónimos es una aberración de principios. Puede ser una justificación ocasional".

*"Archivo o documentación. No se puede hacer periodismo solamente con la memoria".

*"Hay una sola cosa absoluta, inflexible en periodismo: NUNCA MENTIR. En ese punto no hay casos particulares que marquen la excepción a la norma. Por mentira interpretaremos siempre lo que nuestra conciencia no dé por cierto, puesto que es sabido que no hay ninguna verdad definitiva".





(*) Selección extraída del capítulo "50 definiciones sobre el periodismo"; de un curso brindado en el club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires a mediados de los '60, en Dante Panzeri, Dirigentes, decencia y wines, edición de Matías Bauzo, Sudamericana, Buenos Aires, 2013.