Un conjuez generoso en exceso

Justo en la semana que la expropiación puso a la firma Vicentin en el centro de la escena nacional, un escándalo colateral estalló en Reconquista al conocerse que el abogado Jorge Palud, en su condición de conjuez que instruyó una causa de 2009 en la que Vicentin Saic demandó a la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), fijó los honorarios profesionales de los abogados de la agroexportadora en 15 millones de dólares más aportes. Además de la exorbitante cifra, llamó la atención que fijara los montos en moneda extranjera. Ante el revuelo que se armó en esa región del norte santafesino, el juez federal de Reconquista Aldo Alurralde pidió a la fiscalía federal que investigase si se está cometiendo un delito, al tiempo que hizo una presentación con los antecedentes del caso ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.

"Hasta a mí me sorprendió. No son regulaciones comunes que se hagan en este juzgado, nunca se regulan sumas millonarias en dólares. El doctor (por Palud) tendrá sus fundamentos, yo no puedo opinar sobre una sentencia de otro juez. Lo que sí quiero aclarar que gracias a dios en la primera instancia todas las decisiones son revisables por la Cámara (de apelaciones). No es que ya el Estado tiene que pagar. La misma Oncca en las últimas horas le pidió a Palud el expediente para informarse de la situación", explicó Alurralde.

Alurralde es el titular del juzgado federal de Reconquista desde hace 10 años. La demanda en cuestión se abrió antes, en 2009. Vicentin recusó al juez de entonces y la causa pasó a manos de un conjuez, que se supone que fue sorteado y salió el abogado reconquistence Jorge Palud.

Después de quedar firme el fallo de primera instancia (lo revisaron la Cámara y la Corte) y después de casi 3 años sin movimientos en la causa, esta semana Palud fijó honorarios a pedido de los abogados.

Según publicó el portal de noticias ReconquistaHoy, el fallo de Palud establece para el abogado Cristian E. Rosso Alba, en su carácter de letrado apoderado de Vicentin Saic, la suma de 3.546.580 dólares, equivalentes a la suma de $235.847.570 (calculó con base al dólar oficial del 09 de junio 2020 a $66,50). Para los abogados Héctor Luis Vizcay y Horacio Ruiz Moreno, en conjunto, también como abogados de la firma Vicentin Saic, 10.133.085 dólares, equivalentes a $673.850.152,50 con base en el mismo cálculo del dólar oficial. Todo eso por la acción de primera instancia.

Además, al abogado Vizcay le sumó 1.367.966 dólares equivalentes a $90.969.739. por su actuación como apoderado de Vicentin Saic en la segunda instancia del juicio y en la contestación del recurso de apelación interpuesto por la demandada perdidosa. A esas cifras se suman el 13% en concepto de aportes de ley y el 21% en concepto de IVA.

Según el portal periodístico, que publicó fragmentos de la resolución, Palud fijó esos honorarios de acuerdo al "monto del proceso, la naturaleza y complejidad del asunto, el resultado obtenido, el mérito de la labor profesional y la trascendencia jurídica de la cuestión". En otro tramo indica que "el éxito obtenido por la parte actora, Vicentin Saic, corrobora la calidad jurídica de la labor desarrollada, a la par que denota la responsabilidad profesional traducida en cada acto procesal a lo largo de más de ocho cuerpos que conforman el expediente principal".

En diálogo con el mismo sitio de noticias, el juez federal Alurralde, que evidentemente quiere tomar distancia del caso, se mostró sorprendido: "No sé qué monto fijó (el conjuez) para llegar a semejante regulación, yo no puedo abrir juicio. En 10 años jamás se regularon montos de este tipo. Y en dólares nunca se regulan, siempre es en pesos".

Explicó por qué tomó la decisión de denunciar el caso: "Como esto genera una serie de suspicacias, no sólo la actuación de él (Palud) sino del juzgado federal, del magistrado a cargo, quiero que la fiscalía lo investigue y lo mismo el Consejo de la Magistratura". Y profundizó: "Estoy solicitando a la fiscalía que se investiguen todos los hechos y que se evalúen, ustedes saben que los jueces podemos cometer un delito que se llama prevaricato".

La Corte Suprema de la Nación declaró inconstitucional y dio de baja el sistema de conjueces después de varios escándalos y estableció que sea un juez el que reemplace a otro juez. No puede ser un abogado de la matrícula sorteado sino que tiene que tener legitimidad de juez. Ocurre que Palud estaba al mando de la causa desde antes de ese fallo.

Palud ya protagonizó un escándalo años atrás en una causa en la que intervino como conjuez por tres días. Su única actuación fue disponer la liberación de tres narcotraficantes detenidos con más de 300 kilos de marihuana. El caso significó el juicio político y posterior destitución del juez federal de entonces, Eduardo Fariz, encontrado responsable de actuar "en concierto de voluntades" con los abogados Hugo Rebechi y Ricardo Degoumois para facilitar la liberación de narcotraficantes.