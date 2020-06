Vicentin: habrá expropiación y empresa mixta como YPF

El gobierno ratificó que enviará un proyecto de ley al Congreso para expropiar la cerealera Vicentin y adelantó que busca conformar una empresa mixta como YPF. Los trabajadores, por su parte, respaldaron el desembarco oficial.

“No puedo ver impávido cómo se cae una empresa de la talla de Vicentin, donde los mismos accionistas dicen 'no tenemos cómo salvarla', que no pueden hacerse cargo de nada. Me piden que el Estado se haga cargo sin necesidad de dictar una ley de expropiación, pero uno debe hacerlo por una cuestión de transparencia exclusivamente", afirmó el presidente Alberto Fernández en diálogo con Radio 10.

"El único instrumento que advierto para rescatar Vicentin es la expropiación, porque el Estado no tiene otro elemento, porque por ley los bancos públicos no pueden capitalizar deuda y porque YPF Agro no es una sociedad anónima, es una unidad de negocios que depende de YPF que es una empresa cuyo objetivo es la explotación básicamente de hidrocarburos y el vínculo de YPF y la agricultura tiene que ver con productos que YPF tiene para la fertilización del campo pero no la explotación agrícola y mucho menos la exportación de cereales".

Al respecto, el Presidente sostuvo que el mercado agroexportador "es muy importante" y que "por eso nosotros rescatamos a Vicentin de lo que es un camino seguro al precipicio, que termina con la quiebra de Vicentin o con el pase de Vicentin a manos privadas y capitales extranjeros". "Yo advertí que el riesgo es muy grande y que seguramente al Estado no le haría mal tener una empresa testigo como es YPF en el mercado de hidrocarburos, una empresa testigo no supone la intervención sobre otras empresas", agregó.

El ministro de desarrollo Productivo, Matías Kulfas, incluso dio detalles sobre cómo será la nueva empresa. "Estamos hablando de un esquema como el que funciona en YPF, que es una empresa mixta, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, tiene un management absolutamente profesional y tiene un directorio con representantes del Estado nacional y las provincias petroleras", aseguró en una entrevista concedida al diario La Capital de Rosario. Y agregó: "El modelo YPF funciona muy bien y tiene mucho para dar. Ese es el modelo pensado para esta empresa mixta. Y hay sectores que se mostraron interesados en participar".

Mientras tanto, los trabajadores de la empresa respaldaron la intervención del gobierno. “Desde el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de los Departamentos General Obligado y San Javier Provincia de Santa Fe, en carácter de Comisión Directiva, Comisión Interna y Delegados de Base, y sobre todo trabajadores de la empresa Vicentin Saic, expresamos nuestro apoyo a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de intervenir la empresa. Confiamos en que esta medida llegue para poner fin al período de incertidumbre que viven los trabajadores del Complejo Industrial Vicentin de Avellaneda, Provincia de Santa Fe”, aseguraron.