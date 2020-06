Tres tremendas trans

José Celestino Campusano y Morena Yfrán se conocieron ocasionalmente en el año 2011. El encuentro ocurrió en medio del rodaje de la película “Fango”, mientras convertían en set de grabación a la casa que por aquel entonces ella compartía con su madre. Esa jornada de filmación se consagró como el debut impensado y cinematográfico de Morena, quien luego de dos años reincidiría en el mismo oficio, pero esta vez para la película “Fantasmas de la ruta”, del mismo director.

Contará el mismo Campusano que tiempo después de conocerla surgió el plan. Como en todas sus películas, su idea también se valió de unx corresponsal de esa historia, de unx referente de esa vida con voluntad antropológica para querer relatarla. Por eso, Morena Yfrán es mucho más que una actriz travesti. Es la voz primaria y la historia narrativa de “Bajo mi piel Morena”, la nueva película de Campusano que se estrena el próximo 25 de junio.

“Bajo mi piel Morena” es un proyecto, una carta del realismo de nuestro tiempo, una investigación y tres historias de vida. La escritura de la película está movilizada por una ambición transversal: corporizar a los entramados de la identidad travesti en el conurbano. A la subjetividad de Morena, desde el guión, se le ramifican dos aliadas, también travestis: Claudia, su amiga docente, y Myriam, su prima prostituta. A las tres las une la misma supervivencia cotidiana y también la esencia de cualquiera de sus movimientos: ser sujetas de derecho.

Morena Yfrán en la película hace de ella misma. En la vida real vive en Bernal pero trabaja, desde hace 28 años, en Lanús. Morena tuvo en su historia verídica una familia que la supo acompañar en sus procesos, aunque hoy solo le quede un hermano. Tiene dos primas travestis, solo una de ellas consiguió dejar la prostitución. A los 18 años su madre le transmitió algo, dos oraciones, que luego se convertirían en su mantra: “tenés que laburar para ganarte el mango y no te quiero ver trabajar en la calle”. Dice que empezar teatro con Daniela Ruiz le permitió conocer el colectivo travesti trans. Cuenta Morena que mientras esperaba a una amiga, en la segunda marcha del orgullo de la que participó, se le acercó Lohana Berkins y le dijo “Hola, yo soy Lohana, ¿vos cómo estás?”.

Emma Serna interpreta a Myriam, la prima que ejerce la prostitución. A los 18 años Emma abandonó la provincia para estudiar Diseño de Interiores en Buenos Aires. Al tiempo de arribar inició la carrera de Comedia Musical con Pepe Cibrián. Hoy es la presidenta de Artetrans, la primera cooperativa artística trans del país. Un punto de inflexión: hace unos años, para la revista El Teje que dirigía Marlene Wayar, Emma entrevistó a Lohana Berkins en la Legislatura. “Lohana era muy suave”.

Maryanne Lettieri es profesora de Inglés en la vida real y profesora de Historia en la película. Interpreta a Claudia, una mujer trans a la que la injusticia la enfurece. La actriz y docente vive en Ciudadela, trabaja en el Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis y dice que con su personaje comparte la lucha por poder ingresar a los espacios históricamente negados a las identidades trans. La biblioteca de su escuela, contará orgullosamente Maryanne, lleva el nombre de Lohana Berkins.

Para el director la premisa fue establecer una película en sintonía con los verdaderos pulsos de la vida en esos cuerpos. No suponer, ni proponer; más bien escuchar y aprender. Con Cinebruto, su productora, apuntan a desmitificar y componer desde otro lugar. Intentan explorar los mayores niveles de verosimilitud, dando lugar a los verdaderos cuerpos, a las verdaderas vivencias y a sus verdaderos lugares.

¿Cómo fue la construcción narrativa de esta historia?

Morena: Cuando lo conocí a José, hace 9 años, después de la primera película, él pensó en una idea y me la comentó. Y quedó en el aire. Luego, a partir de que iban pasando los años, le empezó a dar más forma. Me propuso buscar testimonios. Teníamos reuniones, nos veíamos seguido, y yo le contaba cómo era mi vida. La verdad es que no tenía contacto con ninguna chica trans. En mi experiencia, yo era la única que vivía en esta situación, en esta vida travesti. Entonces le contaba mi experiencia.

¿Y ustedes le pusieron aspectos de sus biografías a los personajes?

Emma: En mi caso hay mucho. Si bien yo nunca me dediqué al trabajo sexual, nunca estuve en la prostitución, en un momento sí tuve esa sed de noche. En un punto yo también estaba buscando que me quieran, una pareja, levantarme en mi casa y tener una mamá. Era como una dualidad, quería ese calor de hogar. Sentirme protegida.

Maryanne: Al igual que Claudia, el personaje que interpreto, yo también soy profesora. Creo que Claudia representa a esa parte del colectivo trans que no terminamos cayendo en la prostitución. Compartimos eso, la vivencia de que nos fue difícil conseguir estos espacios. Como le habían cambiado el nombre, en el rodaje me enteré que yo conocía a la Claudia de la vida real. Y esa persona hoy en día es la directora de ese colegio.

¿Piensan que la película consigue reflejar todos esos aspectos que no se ven?

Morena: Para mí sí, se ve la otra realidad. Porque muestra que también tenemos ilusiones. Que fuimos niñes en un momento de la vida y que le pusimos mucha garra para salir adelante. Que tenemos ganas de estudiar y también de tener una familia. Que salimos a pelearla todos los días. Y que, a pesar de pelearla, siempre hay algo que nos pasa a todas las chicas travestis que nos hace endurecer. Por eso, endurecemos el cuerpo, el alma, para poder soportar las reacciones que hay en la calle hacia nosotras.

Emma: Se muestra como un abanico de distintos tipos de supervivencia ante la vida de una mujer trans. Y también se muestran tres distintos modos de llevar una sexualidad adelante. Qué le pasa a una por tener cirugía de reasignación, qué le pasa a la otra, cómo lo disfruta, cómo lo llevan. En el imaginario también está eso. De que cuando una elige ser una chica trans es como que sos la súper mujer, o lo que se espera de una súper mujer.

Maryanne: La película no refleja una historia que no es real. Pero tampoco refleja crudamente lo que sí le pasa a la población trans. Es un mix de las dos cosas. Se está contando la vida de More, pero pienso que no deja de ser una ficción. Creo que está muy bien logrado, con los condimentos de la ficción.

¿Eso la vuelve una película necesaria?

Maryanne: Mirá, yo soy una identidad trans que vengo trabajando como actriz desde los 16 años, pero tuve mi primera posibilidad en el cine recién a esta edad. Me encantaría que la piba que tiene 16 años, y es trans, y está pensando en explotar como actriz tenga su posibilidad ya. Y para que eso suceda contribuyen productos como esta película, para empezar a abrir un poco la industria. Yo celebro que se muestre que las personas trans podemos ocupar cualquier rol. Por otro lado, está bueno también empezar a mostrar otra cosa, que no sea siempre la trans prostituta, la prostituta transa, la que trafica droga, y la que roba.

Emma: A mí me parece que la película lo que más trae es un poco de sentimiento. Yo creo que es eso. Estamos necesitando de eso. De frenar un poco. Nos trae corazón, nos viene a decir: mirá con qué simpleza se puede hacer feliz a alguien. Y creo que, en este momento actual, en donde estamos todos buscando desesperadamente la felicidad, la peli viene a decirte que la felicidad está en un detalle, en alguna cosa pequeña. Aunque es verdad que a las mujeres trans y travestis nos cuesta tanto. Claro que no nos debería ser tan difícil. Esta película viene a traernos mucha introspección. Reflexión, sentimiento, y crudeza.

“Bajo mi piel morena”, de José Celestino Campusano, se estrena el jueves 25 y sábado 27 de junio en CINE.AR TV y estará disponible hasta el jueves 2 de julio en CINE.AR PLAY.