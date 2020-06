Nuevo brote de coronavirus: Beijing cierra barrios y suspende vuelos  

Luego de confirmar un rebrote de casos de coronavirus , el gobierno chino dispuso la cancelación de más del 60 por ciento de los vuelos de entrada y salida a Beijing. Además, la ciudad desinfectará mercados, restaurantes y universidades, y testeará a los trabajadores y dueños de los establecimientos. Luego de elevar el nivel de emergencia sanitaria, Beijing decidió la suspensión de todas las clases presenciales y recomendó a los residentes que trabajen desde el domicilio, mientras que las comunidades en áreas de alto riesgo se "sellaron" para no permitir que nadie salga de ellas. Las medidas, que suponen un notable esfuerzo para el gigante asiático, fueron anunciadas luego de que la Comisión Nacional de Salud de China informara 31 nuevos casos de coronavirus en Beijing, por encima de los 27 anunciados el miércoles. De esta forma, se elevó a 137 el número de contagios detectados en la capital desde el viernes pasado, la mayoría de ellos vinculados a un mercado de alimentos de Xinfadi .

Con la prioridad puesta en evitar que el brote se propague hacia otras ciudades, 1.255 vuelos de entrada y salida a Beijing, cerca de las dos terceras partes de los programados, fueron cancelados, informó el diario Global Times, del Partido Comunista. El aeropuerto internacional de la capital china es el segundo con mayor actividad del mundo. Además, el vocero municipal de Beijing, Xu Hejian, sostuvo en conferencia de prensa que conducirán "una inspección preventiva integral en todos los mercados, restaurantes y universidades" de la ciudad, que incluirá la realización de tests de ácido nucleico.

La elevación al nivel 2 de emergencia en la capital china implica, entre otras medidas, que las comunidades de vecinos podrán volver a comprobar la identidad y el estado de salud de los residentes y tomarles la temperatura. También incluye la suspensión de todas las clases presenciales en educación primaria, secundaria y superior, que se habían reanudado casi por completo hace un mes, y el consejo de retomar el teletrabajo.

A su vez, el gobierno local dispuso el cierre de los mercados subterráneos, mientras que bibliotecas, museos y parques abrirán durante un tiempo limitado y con una asistencia no superior al 30 por ciento de su capacidad. En tanto, las comunidades en áreas de alto riesgo (aquellas donde hay casos confirmados) quedarán selladas y no se permitirá que nadie salga de ellas. El turismo grupal hacia el interior queda suspendido, y los taxis y remises no podrán trasladar a pasajeros fuera de la capital.

El vicedirector del Centro Municipal de Prevención de Enfermedades de Beijing, Pang Xinghuo, consideró "posible" que en los próximos días aumente el número de casos, antes de comenzar a reducirse, ya que el mercado de Xinfadi, origen del brote, es el mayor de la capital y el más grande de su estilo en Asia. Por esos motivos existe, en palabras de Xinghuo, un "alto riesgo de transmisión".

La principal hipótesis sobre el origen del nuevo brote con la que trabajan los expertos sigue siendo la del salmón, al haberse encontrado trazas del virus en unas tablas de cortar pescado en el mercado de Xinfadi. No obstante, advierten de que esa vía no está confirmada y algunos científicos consideran "improbable" que ese pescado, que China importa mayormente congelado, pueda ser portador de la enfermedad. Desde el inicio de la pandemia, China registra 83.265 contagios y 4.634 muertes por covid-19.