Copa Italia: Napoli venció a Juventus en los penales y es campeón

Napoli dio la nota este miércoles al coronarse campeón de la Copa Italia tras vencer en los penales a la todopoderosa Juventus, vigente heptacampeona de la Serie A, que tuvo al cordobés Paulo Dybala entre sus titulares y a Gonzalo Higuaín fuera de la lista de convocados.



Tras igualar sin goles en los 90 minutos jugados en el Olímpico de Roma, el ex Instituto fue el encargado del primer disparo de la tanda por la Vecchia Signora pero su remate fue detenido de gran manera por Alex Meret. Napoli no falló ninguna de sus cuatro ejecuciones ante el veterano Gianluigi Buffon, mientras que los de Cristiano Ronaldo -quien no llegó a patear- también contaron con el yerro del brasileño Danilo para caer finalmente por 4-2.



Este fue la sexta conquista del torneo por parte de Napoli (las anteriores fueron en 1962, 1976, 1987 con Diego Armando Maradona en el equipo, 2012 y 2014), mientras que el título se transformó en el primero de la carrera como entrenador del ex mediocampista Gennaro Gatusso (42 años), quien llegó al conjunto del sur italiano a fines de 2019.

La Copa Italia sirvió para reiniciar la actividad futbolística en Italia tras el parate obligado por la pandemia, con los duelos de semifinales de la semana pasada y la final. Por su parte, la Serie A, que tiene a Juventus como líder (63 puntos), seguido por Lazio (62) y con Napoli en la sexta posición (39), se retomará el próximo lunes.