Represión policial en Isidro Casanova

Facundo Rivero estaba con un grupo de jóvenes trabajando en un predio del barrio 20 de Junio, limpiando el lugar, cortando ramas y pintando, porque el sábado 20 se celebra un aniversario de la creación del barrio. Llegó un grupo de policías, bajaron de los vehículos con sus armas largas en la mano, y todos comenzaron a correr. Rivero no pudo hacerlo porque se recupera de una intervención quirúrgica en la pierna. Fue atacado a golpes por los policías.



Sucedió el martes, en Isidro Casanova. Los familiares del joven relataron que lo redujeron, lo pusieron en el piso apretándole la garganta con la rodilla mientras otro policía le pisaba el pecho, a pesar de que no había opuesto resistencia alguna. Cuando sus amigos y familiares vieron que lo estaban golpeando en el piso, intentaron salir en su defensa, para que no se lo llevaran detenido y pedir que no lo maltrataran. Pero todos los que se acercaron fueron golpeados a culatazos, tras lo cual los policías comenzaron a disparar balas de goma.

El saldo fue varios heridos por los balazos, cuerpos y cabezas lastimadas por los golpes con las armas. Un niño de cuatro años recibió cuatro balazos de goma en su pierna. Los policías de la Bonaerense tiraron a mansalva unos 30 cartuchos.

Rivero quedó detenido y fue liberado horas más tarde, tras una protesta de vecinos del barrio.