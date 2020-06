Aún no se sabe dónde está Paula

El hallazgo de restos óseos en las costas del río, en la localidad de San Lorenzo renovó por un rato las expectativas de la familia de Paula Perassi, desaparecida desde septiembre de 2011, pero por la tarde los padres supieron que no pertenecían a su hija. "Otro golpe, teníamos expectativas para que terminara todo esto", dijo Alberto a este diario, luego de una jornada que lo tuvo durante tres horas parado a 30 metros, barranca arriba del lugar donde ayer por la mañana se levantaron los restos. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) intervino en el levantamiento de las piezas óseas. Sin embargo, poco antes de las 16, el Ministerio Público de la Acusación indicó que el material encontrado "correspondería a dos personas, un hombre y una mujer, mayores de 40 años" y que "fueron arrojados en el lugar no hace mucho tiempo", pero aclararon que "no se puede determinar el tiempo estimado de fallecimiento", por lo que se realizarán las pericias en Buenos Aires.

El equipo encabezado por el antropólogo Juan Nóbile se hizo cargo en las primeras horas de ayer de los restos hallados barranca abajo del Paraná, que quedaron expuestos ante la bajante que experimenta el río. Tal como se indicó en diferentes etapas de la investigación y en el juicio, luego de la desaparición de Paula -hace casi nueve años-, el EAAF pidió ante la Justicia que todo cuerpo o restos que sean hallados en la región puedan ser analizados por los profesionales del equipo.

Por la tarde, tras la información que llegó desde el MPA comenzó a alejarse la posibilidad de la relación del hallazgo con la sanlorencina que tenía 34 años y dos hijos. Por esas horas, Nóbile dijo a diario Síntesis de San Lorenzo que los restos óseos “no tienen nada que ver con el caso de Paula Perassi”.

Temprano, Alberto le dijo a la periodista Flavia Campeis -de Síntesis- que “ojalá sea y se termine todo”. Pasado el mediodía relató a este diario: "Estuve ahí a las 8 de la mañana, vi que Nóbile llegó en una lancha de Prefectura Naval Argentina, pero no sé más nada. Hay que esperar a que el equipo trabaje con su protocolo". Sobre las expectativas que generó el hallazgo -y luego de otras situaciones similares, como la del año pasado cuando un dato llevó a hacer excavaciones en un monte de eucaliptus en Luis Palacios-, Alberto solo pudo decir: "La posibilidad está dada". Pero a la tarde, en otra comunicación con este diario dijo que habló con Nóbile. "Nada de la causa. Está descartado. Es otro golpe como ya tuvimos dos o tres veces".

El expediente judicial está a la espera de una audiencia de apelación horizontal para revisar las condenas de Gabriel Strumia, quien tenía una relación extramatrimonial con la víctima; y Roxana Michl, la esposa del empresario. Los dos fueron condenados a 17 y 7 años de prisión, respectivamente, por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por tratarse, Paula, de una persona embarazada. Los querellantes también esperan que la Corte provincial revise la absolución de cinco policías y otros dos civiles a quienes acusan de formar parte de una estructura desaparecedora. La teoría del caso de querella y de Fiscalía es que Paula, quien cursaba un embarazo de seis semanas fruto de la relación con Strumia, fue privada de su libertad para forzarla a hacerse un aborto.