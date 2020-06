Coronavirus: "El 60% de las camas de terapia intensiva en el AMBA están ocupadas"

El viceministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió que hay "un 60% de ocupación de las camas de terapia intensiva" en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En la Provincia de Buenos Aires, en las últimas 24 horas se confirmaron 799 nuevos casos, mientras que 3.120 personas ya se recuperaron y recibieron el alta médica.

"No hay que esperar a que llegue a 80% la ocupación de camas para tomar una decisión", señaló Kreplak en diálogo con la radio El Destape. Al día de hoy, son 181 las personas que se encuentran en terapia intensiva en toda la Provincia de Buenos Aires. En ese sentido, el viceministro de salud advirtió que "estamos muy cerca del momento en el que hay que reducir fuertemente la circulación", por lo que afirmó que, de no actuar con rapidez, "puede ser que no tengamos tiempo después para tomar medidas que funcionen".



Con el 94% de los casos confirmados este jueves, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires son los principales focos de contagio. "Tenemos que tomar una decisión ahora para que no se sature el sistema de salud", aseguró Kreplak, y advirtió que "en los próximos 15 días se van a seguir ocupando camas de terapia intensivas".