"La red avispa", un Olivier Assayas desteñido

LA RED AVISPA - 5 PUNTOS

Wasp Network, Francia/Brasil/España/Bélgica, 2019

Dirección y guion: Olivier Assayas

Duración: 123 minutos

Intérpretes: Edgar Ramírez, Penélope Cruz, Wagner Moura, Ana de Armas, Leonardo Sbaraglia

Estreno en Netflix.

La filmografía de Olivier Assayas (París, 1955) se presenta dividida entre films filmados en Francia, enrolables en lo que podría denominarse “drama íntimo” o drama psicológico, como Los destinos sentimentales y Las horas del verano, y films de género con elenco multinacional, algunos de ellos hablados total o parcialmente en inglés (el cyberthriller Demonlover, el thriller erótico Boarding Gate, el thriller político Carlos). La trama política y la reunión de Assayas con el excelente actor venezolano Edgar Ramírez hacen pensar en La red Avispa como una dama de compañía de la apasionante Carlos, que narra parte de la vida del terrorista internacional conocido por ese nombre. Pero esta nueva producción internacional del realizador de Irma Vep, que gira alrededor de la actividad anticastrista de los cubanos refugiados en Miami en los años 90, resulta sin embargo mucho más impersonal que aquélla. Como si estuviera cansado o no del todo interesado en el proyecto, Assayas muestra aquí poco y nada del nervio visual y narrativo que suele caracterizarlo, y que alcanzaba un clímax en la explosiva Carlos.

Un seleccionado de estrellas latinas, que incluye a Leonardo Sbaraglia como exilado cubano, marca la ambición del proyecto. Basada en hechos reales, La red Avispa narra parte de la guerra de espionaje entre el gobierno cubano y los contrarrevolucionarios establecidos en Miami, a comienzos de los 90. El marco político lo da la reciente caída de la Unión Soviética y el consiguiente “período especial” establecido por el gobierno de Fidel, signado por la escasez alimentaria y el racionamiento. El ciudadano cubano René González, piloto de avión (Edgar Ramírez), sorprende a su esposa Olga (Penélope Cruz) el día en que aparece en televisión en Miami, reconociendo su condición de flamante exilado en Estados Unidos. No pasará mucho tiempo antes de que González sea conectado por José Basulto (Leonardo Sbaraglia, dando muy bien el acento cubano), lugarteniente de Jorge Mas Canosa, líder de la más importante organización de contrarrevolucionarios. Hombre digno, René acepta el ofrecimiento, aunque solo para ayudar a los balseros que dejan Cuba rumbo a Estados Unidos. Pero este es un film de espionaje, así que la vigilancia secreta de uno y otro bando estará a la orden del día, incluyendo sorpresas y giros argumentales.

Durante el metraje una voz en off no identificada (problema narrativo) habla de la “brutal” represión del gobierno cubano a un grupo de disidentes. Paradójicamente, el relato es menos agusanado de lo que este comentario haría pensar. Assayas mantiene una posición prescindente con respecto a ambos bandos en pugna, sin condenar ni ensalzar a nadie. En líneas generales al menos, ya que tanto René como su esposa Olga son mostrados como personajes unívocamente valientes y resilientes. Lo que en verdad no deja de ser un problema, ya que un film de espionaje solicita dobleces, ambigüedades y traiciones. El espionaje no es para las almas buenas, y René y Olga están muy cerca de eso.

No es la única reserva que suscita La red Avispa, que deja algunas historias y personajes en el aire, tanto el de Sbaraglia como los interpretados por el brasileño Wagner Moura y la española Ana de Armas, así como el contraespía encarnado por Gael García Bernal. El relato, por otra parte, carece de tensión, otro déficit mayor para un film de espionaje. La red Avispa tiene un desarrollo “liso”, rutinario, como si Assayas hubiera sufrido de un repentino ataque de netflixización, si se permite el neologismo.