Un salto fuerte en los contagios

El números de contagios de Covid-19 pegó un salto fuerte y llegó al récord de 1.958 casos, con la particularidad que más de la mitad pertenecen a la provincia de Buenos Aires, lo mismo que las 35 muertes ocurridas en las últimas 24 horas. Y si bien la región AMBA, como ya es habitual, concentró el 90 por ciento de los contagios, esta vez sólo nueve provincias no registraron ningún caso mientras que la mayoría sumó algún número. Ante la fuerte expansión, los funcionarios de Salud de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires se reunirán esta tarde en La Plata para definir posibles medidas y avanzar en el armado de la sala de situación del AMBA. En la gestión de Axel Kicillof ya consideraban "vieja" la decisión de que se pondrá en marcha a partir de hoy respecto al transporte público y los permisos para circular. "Sirve, pero no alcanza", remarcaban para insistir sobre la necesidad de una vuelta atrás en la cuarentena. El presidente Alberto Fernández dará hoy una entrevista aunque, hasta anoche, no estaba previsto que hubiera ningún anuncio en particular sobre la pandemia. Habrá que esperar.

El número impactó por lo rápido de la progresión y porque se acerca mucho a la barrera de los dos mil contagios diarios, que hasta hace apenas unos días parecía lejos. Y en esa cifra tuvo especial repercusión los 1.106 casos en la Provincia, desde donde hace varios días viene advirtiendo sobre el ascenso que está tomando la curva y que se volvían necesarias medidas de urgencia. En CABA, en tanto, hubo 692 contagios. El reclamo bonaerense motivó las reuniones de ministros de Salud del lunes, de los de Transporte del martes y la de Fernández, Kicillof y el vicejefe de gobierno Diego Santilli del miércoles, con sus respectivas decisiones. En Provincia responsabilizan a la apertura de comercios resuelta en Capital por el incremento de la circulación registrada en las últimas dos semanas, por lo que exigen una revisión.

San Martín, La Matanza, Moreno, Merlo, Tres de Febrero, Florencio Varela, Quilmes, Almirante Brown, Lomas de Zamora, Lanús y Avellaneda, fueron los 11 municipios que sólo ayer registraron más de 30 casos. De acuerdo a la información oficial de la gobernación, la ocupación de camas llegó al 47,4 por ciento, un porcentaje todavía manejable pero que podría explotar en unas semanas si se tiene en cuenta el incremento de casos de ayer. "Desgraciadamente entendemos lo que está pasando con la epidemia y hace bastante venimos viendo la curva de ascensos, que se está poniendo complicada. Por la experiencia que hay de otros países del mundo marca que esto nos satura el sistema si no hacemos algo. Hay que reducir mucho la circulación", indicó el subsecretario de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, en diálogo con este diario.

En la reunión del miércoles en Olivos se resolvió que a partir de las 0 de hoy caducaran todos los permisos de circulación y que a partir de ahora sólo los trabajadores esenciales puedan utilizar el transporte público, señalado como el principal lugar de contagio y circulación de virus. Un intendente del Conurbano opinaba que esa medida, que va en la dirección correcta, servirá de poco. "Todos los que viajan tienen un justificativo, nadie se va a tomar el tren para pasear. La última vez que se hizo una reinscripción de permisos se anotaron los mismos que había antes. Está bien, pero no alcanza. Hay que hacer algo más contundente para ver si alcanzamos aplanar la curva que se nos viene encima", comentaba el jefe comunal que, aseguraba, la cuestión de las camas es tan preocupante para la Provincia como para la Capital aunque de eso se hable menos.

En el encuentro previsto para esta tarde en La Plata los funcionarios de los ministerios que encabezan Daniel Gollán y Fernán Quirós establecerán las pautas del "índice AMBA" que se confeccionará para tener un control diario de todas las variables a seguir con atención. Mientras tanto, el gobierno porteño estableció las nuevas pautas a tener en cuenta para los runners capitalinos:

* a partir de hoy podrán salir a correr, andar en bicicleta o a caminar los días pares quienes tengan terminación de DNI par y los días impares quienes tengan DNI impar. Por otro lado, el horario se amplió de 19 a 9, es decir, dos horas más.

* se mantienen las restricciones de no poder correr de a más de dos personas y con un distanciamiento mínimo de dos metros. Se debe ir a ejercitarse a un lugar de cercanía del domicilio, por lo que no está permitido el uso del automóvil y ni del transporte público para hacerlo.

Más allá de las nuevas disposiciones, seguirán saliendo a correr, algo que genera enojos en la Provincia porque da una imagen de flexibilización que contagia igual que el virus. "La gente ve en la tele a tipos corriendo por el parque y obviamente dice 'entonces yo no me quedo en mi casa'. Así vemos mucha circulación en los centros urbanos y en estos días también muchas colas en los cajeros de los bancos", comentaba el intendente de uno de los municipios afectados ayer. Los barrios populares, hasta hace poco el principal foco, hoy concentra alrededor del 20 por ciento de los casos.

Habrá que ver cómo los nuevos números inciden en el encuentro de ministros, con el aditamento de que cada vez hay más contagios dentro de la dirigencia política. El propio Horacio Rodríguez Larreta sigue a la espera de saber si se contagió en su contacto con María Eugenia Vidal. Ayer, la ministra de Espacio Público e Higiene Urbana, Clara Muzzio, dio positivo, con lo que ya son cinco los funcionarios porteños con coronavirus.