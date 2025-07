Agustín Balladares es el presidente del Concejo Deliberante de Lanús, un municipio donde, en 2023, el peronismo logró constituir la unidad que llevó a Julián Álvarez a la intendencia. En diálogo con Buenos Aires/12 hace hincapié en la necesidad que tiene el justicialismo de volver a interpelar a la juventud que hoy, según dice, “tiene de referencia a Marcos Galperín”. En ese marco, pone en valor el encuentro entre Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, pero advierte que es necesario profundizar el desarrollo de propuestas que vuelvan a interpelar a la mayoría de los bonaerenses.

“Los que nos votaron en 2019, pero en 2023 optaron por Javier Milei, no tienden a votar al peronismo otra vez y optan por la ausencia”, repara Balladares. Hace alusión a la baja participación electoral en Capital Federal, Misiones y, recientemente, Santa Fe. Aunque, sobre esta última provincia, resalta el triunfo de Juan Monteverde en Rosario, ciudad donde el peronismo no ganaba hace más de 40 años.

La palabra que usa el dirigente lanusense para definir esa victoria es “audacia”, y la demanda para el todo el peronismo. “Falta gravitar sobre los problemas de la gente, hablar de lo que se habla en los lugares comunes, como el colectivo o la panadería, donde el que tiene un trabajo en blanco tiene que sumarle cuatro o cinco horas de laburo en alguna plataforma para pagar la tarjeta de crédito con la que compró comida”, advierte.

Balladares señala a Milei como el responsable de esta condición. Relata que en los barrios populares del conurbano creció un “caldo de cultivo peligroso”. “Más allá de lo que hacen los municipios, la Provincia, la Iglesia y las organizaciones sociales, hoy no hay trabajo, no hay changas y los laburantes caen en un prestamista usurero que, en gran medida, son financiados por el narco menudeo, de lo que Patricia Bullrich no se ocupa”, apunta.

Con todo, indica que el encuentro entre Kicillof, Massa y Kirchner es una buena señal de cara a competir frente a la motosierra del Presidente. Sin embargo, aclara que “la unidad es un punto de partida al que si no se le suma una batería de ideas que puedan resembrar al peronismo, no alcanza para un triunfo”.

En este punto toma como ejemplo, producto de su lectura sobre lo que sucede en Lanús, la juventud no empatiza con los dirigentes peronistas en el marco de una apatía generalizada con la política que se explica en la escasa participación electoral de los útimos meses.

Parte de este análisis tiene su correlato con el último informe presentado por la consultora Reyes Filadoro. En un estudio de 730 casos a nivel nacional de jóvenes entre 18 y 35 años, los resultados muestran una imagen positiva del 50 por ciento o más para Elon Musk, Mark Zuckerberg y Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre.

Igualmente, el mismo trabajo exhibe como la artista Lali Espósito cuenta con mejor imagen que el asesor presidencial, Santiago Caputo, o tuiteros libertarios como Daniel Parisini, alias Gordo Dan. No deja de ser un contexto, a priori, adverso, sobre el que Balladares sostiene que el peronismo debe focalizar su estrategia y reconstruir los puentes con un sector de la sociedad que “aún lo ve como responsable de la situación económica actual”.

Un salto de calidad

Para Balladares, Milei cuenta con un apoyo no menor anclado en tres ejes. Por un lado, el precio del dólar estabilizada “a costa de toma de deuda impagable y que nadie habla de cómo pagar”. A esto le agrega una inflación de un dígito que se sostiene en una “economía planchada” y, contradictoriamente a la filosofía libertaria, con la intervención en los salarios producto de no homologar acuerdos paritarios por encima del 1 por ciento. En tercer lugar, señala aún no se constituyó una alternativa política, una responsabilidad que, admite, está en manos del peronismo.

Para desarrollar un proyecto vencedor, el titular del Concejo Deliberante de Lanús advierte que “no hay que cometer los mismos errores que durante el gobierno del Frente de Todos cuando el compás se puso en un lugar diferente a lo que demandaba la sociedad argentina”. Entre estas cuestiones, enumera la necesidad de comprender los cambios en el mercado laboral, la alta informalidad y el nulo crecimiento del empleo privado en los últimos años.

Parte por estas razones, y otras vinculadas a no poder mejorar servicios públicos como la educación o la salud, Balladares afirma que mermó el apoyo al peronismo los últimos años proveniente de los sectores populares.

No deja de explicar que la comúnmente denominada clase media, “creyó en el discurso de Milei sobre que había que ajustarse para terminar, como decían, con un supuesto despilfarro, y la clase media lo hizo”. Resalta que muchas familias cambiaron a sus hijos de una escuela privada a una pública o disminuyeron la categoría de la obra social, “pero hoy están frustrados porque están estancados, sin reactivación económica y con un futuro que asoma peor”.

No pasa por alto la ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema y su prisión domiciliaria. “Lo que hicieron con CFK es una canallada y un peligro para la democracia y no tengo dudas de la inocencia de Cristina”, asegura Balladares. Pero, a su juicio, esta defensa no es antagónica a buscar un discurso que deje de lado el enaltecimiento de la “década ganada porque la gente ya nos votó por eso”.

Adelante que en los primeros días del mes de julio encabezará una presentación en la Universidad de Lanús para exponer su visión sobre el contexto actual donde, afirma, en el conurbano la mayoría dice que está peor pero no lo asocia directamente a las políticas del Gobierno nacional.

Por eso subraya que como un “punto de partida” las primeras definiciones que surgieron en el encuentro entre Kicillof, Massa y Máximo, donde se plantó bandera en construir un proyecto que antagonice y condene el ajuste de Milei, defienda a Cristina Kirchner y trabaje para evitar que “la motosierra entre a la provincia de Buenos Aires”.

Sin embargo, remarca que la unidad tiene que ser con audacia. “En Lanús no se encontraba el agujero al mate y se dieron las PASO, una elección pareja y después un nutrido debate sobre cómo conducir un nuevo gobierno municipal”, recuerda sobre el triunfo en 2023. Señala que los canales de diálogo y las altas expectativas “se apagaron” y por eso remarca que hay que construir en amplitud.