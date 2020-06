Cuarentena, aborto, reforma judicial y espionaje, las frases más importantes de la entrevista a Alberto Fernández en Radio Nacional

Sobre la reforma judicial y la ley del derecho al aborto

"El Estado hoy está socorriendo a la población económicamente de Argentina casi en su integridad".



"La pandemia nos puso ante una emergencia que nos obligó a alterar las prioridades, pero siguen siendo las mismas. En los próximos días espero poder mandar la reforma para que funcione de mejor modo la Justicia Federal en Argentina".

"No he abdicado en mandar la ley del aborto de ningún modo, simplemente postergamos el envío por la urgencia que aún tenemos pero es un tema pendiente que no he dejado de lado".



Sobre el espionaje ilegal del macrismo

"Quiero trabajar intensamente para que la inteligencia argentina se dedique a lo que tiene que hacer, a preservar los intereses del país".

"Me da vergüenza vivir en un país donde ocurran esas cosas. No me cabe en la cabeza que el Estado nos esté espiando, que espíe lo que hace un opositor, un periodista, un empresario. Me irrita profundamente. Es absolutamente antagónico con la idea de un Estado de Derecho".

"Va en contra con la calidad republicana que muchos de ellos dijeron respetar".

"Eso pasó en la dictadura, Videla, Viola, Galtieri Bignone hacían esas cosas y la verdad que me da mucha verguenza que las peores prácticas de una dictadura se ejerzan en democracia".

"Les prometo a los argentinos que hoy no hay ningún argentino espiado y si yo alguna vez encontrara en la AFI a alguien haciendo una cosa semejante, el primero en someterlo al debate público sería yo".

La búsqueda de la Argentina Federal y los que quedaron afuera

"La pandemia nos da la oportundiad de escribir otra historia. Hay que revisar para el futuro lo mal que se desarrolló la Argentina en materia federal".

"Cuando uno ve a los 9 millones de personas que cobran el IFE nos damos cuenta de la cantidad de personas que quedaron fuera del sistema. Nuestra obligación es prestarle atencion".

Sobre la cuarentena

"Veo dificulatades porque siento que ha habido un discurso permanente que plantea que la cuarentena no hace falta, que vamos a frenar la economía.. está visto con los casos que se conocieron ayer en el AMBA que estamos muy lejos de solucionar el problema de la pandemia".

"Aislarse es la única solución que tenemos. En el Área Metropolitana de Buenos Aires y Resistencia tenemos que ser firmes y hacerles entender a todos los argentinos que circular es un riesgo enorme".

"Tenemos que ponernos de acuerdo sobre la necesidad de preservarnos, el Estado no va a dejar de socorrer a nadie y para solucionar el problema de la economía vamos a tener tiempo".

"El crecimiento del uso de las camas hospitalarias en los últimos días ha sido muy alto y lo que hicimos hasta ahora era precisamente para que nadie se viera privado de la atención hospitalaria".



"No vaya a ser que porque todos nos relajamos, y sentimos que nadie cercano se enfermó, pensemos que llegó la hora de salir a correr, de salir a tomar una cerveza, de salir a ver vidrierieras. No vaya a ser que todo el esfuerzo se vuelva inútil".

La política internacional y la deuda

"Siempre he sido un defensor del multilateralismo. La Argentina debe vincularse con el mundo teniendo como eje central los intereses argentinos. Eso quiere decir que tenemos que tener una relación cordial y de armonía con Estados Unidos, China, Rusia, Francia, España y particularmente con los países de la región".



"Algunos países no están promoviendo lo mismo que yo y toman cierta distancia del Mercosur, pero no creo que eso sea bueno para Argentina. Hay que seguir haciendo el esfuerzo para que América Latina sea un espacio integrado".

"Tenemos que respetar siempre la decisión de cada pueblo cuando vota y elige, pero el destino común no tenemos que perderlo de vista. Sigo trabajando mucho para que el Mercosur se integre y América Latina se integre en un espacio común para hacer frente a un mundo post pandemia".



"Tenemos confianza de que podamos encontrar un punto de acuerdo con los acreedores".



Sobre Malvinas

"Sigue siendo una demanda constante de la Argentina sobre la que no vamos a ceder. Lamentablemente en los cuatro años que me precedieron hubo cierto retroceso del Gobierno anterior, por ser generoso con el término".



"No le puso el énfasis que el tema merece a la reivindicación de la soberanía argentina sobre esas tierras y eso facilitó el avance del Reino Unido en esas tierras y en las aguas adyacentes".



"Queremos convertir a Malvinas en una cuestión de Estado. Hasta que no recuperemos ese territorio no dejar de reclamar. Lo que hemos visto en estos cuatro años es que la ausencia de estas políticas de Estado favoreció el retroceso del que estoy hablando".

