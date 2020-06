Liga de España: Messi no pudo anotar su gol 700

Lionel Messi no logró marcar el gol 700 de su carrera y Barcelona igualó 0-0 este viernes en su visita frente a Sevilla, por la fecha 30 de la Liga de España. Con este empate, el conjunto catalán sigue como puntero del certamen, pero Real Madrid le puede dar alcance en lo más alto si vence este domingo a Real Sociedad. En tanto, el conjunto de Julen Lopetegui, que tuvo como titular a Lucas Ocampos y contó con los ingresos de Ever Banega y Franco Vázquez, se mantiene tercero en las posiciones, con 52 unidades y en zona de clasificación a la Champions League.

En un discreto partido, Messi, que venía de anotar dos goles en las fechas jugadas desde la reanudación del certamen (con las victorias 4-0 a Mallorca y 2-0 a Leganés), tuvo en el Sánchez Pizjuán un par de buenas opciones, pero no consiguió vulnerar el arco de los andaluces.

El equipo de Quique Setién, que tras el obligado parate tuvo por primera vez de titular al uruguayo Luis Suárez, fue mejor que Sevilla en la media hora inicial. Messi tuvo una gran opción para abrir el marcador, con un tiro libre desde la derecha que llegó a despejar Koundé de cabeza.



Otro remate del astro rosarino, con buena dirección pero poca potencia, fue bien resuelto por el arquero sevillista; asimismo un remate de Rakitic apenas desviado fueron otras opciones de Barcelona para ponerse en ventaja durante la primera etapa.



Pero el equipo azulgrana se fue apagando de a poco. Messi, quien por cierto recibió muchas faltas, ya no tuvo tanta participación y así Sevilla logró equilibrar el juego. Sin generar chances de gol, pero con lo suficiente como para justificar el 0-0 al descanso.



Con el ingreso de Ever Banega, el conjunto local salió mucho mejor para el complemento y de entrada tuvo una gran chance en los pies de Ocampos que logró despejar el arquero Ter Stegen.



El puntero recién reaccionó a un cuarto de hora para el final, otra vez con un tiro libre de Messi, cuyo zurdazo se elevó por encima de la barrera y que Vaclik alcanzó en gran esfuerzo a sacar al corner.



En los últimos minutos se notó la falta de rodaje de ambos luego de la inactividad por la pandemia: para el Barsa fue el tercer partido en siete días y para el Sevilla, el tercero en nueve.



El DT Setién apostó al ingreso del francés Antoine Griezmann, suplente por primera vez desde la reanudación del certamen, pero no hubo caso. Barcelona y Sevilla se repartieron las últimas dos chances de gol: una de Suárez por encima del travesaño y un cabezazo de Suso que contuvo Ter Stegen.

El empate en terreno sevillano le vino de perillas al Real Madrid, que espera agazapado y quedó a tres unidades de la punta.



Otros resultados: Granada 0-Villarreal 1, Mallorca 1-Leganés 1. Este sábado juegan Espanyol-Levante (a las 9), Athletic Bilbao-Betis (12), Getafe-Eibar (14.30) y Atlético Madrid-Valladolid (17).



Principales posiciones: Barcelona 65; Real Madrid 62; Sevilla 52; Atlético Madrid 49; Villarreal, Getafe y Real Sociedad 47.