Crimen de Facundo Scalza: dos gendarmes pagaron la fianza y saldrán en libertad

Juan Pablo Ruiz y Jorge Luis Pérez, dos de los tres gendarmes implicados en el asesinato de Facundo Scalza , que hasta el momento permanecían en prisión preventiva en la Comisaría 7 de la Policía de la Ciudad, pagaron la fianza de cien mil pesos fijada por la jueza Alejandra Allaud y saldrán en libertad entre la noche del lunes y la mañana del martes. Por su parte, Diego Rocha, acusado de disparar el arma que mató al joven de 20 años, seguirá preso imputado por "homicidio calificado".



La información fue confirmada a Página/12 por Romina Ávila, abogada de Andrea Scalenghe, madre de la víctima, y por Yamila Cirigliano, coordinadora del Área Interdisciplinaria de la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia, quienes apelaron las excarcelaciones. Además, este lunes declararon Scalenghe y una testigo presencial de los hechos, quienes ratificaron que Scalza no portaba armas y que previo al asesinato no existió ningún tiroteo como afirman los imputados.

Luego del asesinato, se secuestró un arma no perteneciente a Gendarmería que luego los acusados quisieron adjudicar a Scalza quien, según ellos, había disparado para iniciar el tiroteo. Sin embargo, los peritos encontraron que esa pistola tenía el cartucho lleno, por lo que no se disparó bala alguna. Además, según confirmaron Ávila y Cirigliano, este lunes se presentó en la causa un video donde se observa que el joven asesinado no tenía ningún arma en su poder.