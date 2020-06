El gobernador anunció un plan de loteos hasta 2023

El gobernador Gustavo Sáenz anunció un plan de lotes para toda la provincia desde el pueblo de El Galpón, a donde fue para entregar 11 casas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Por ahora se desconocen detalles del Plan Provincial de Urbanización Social y Regularización Dominial. Mientras continúan los asentamientos en la zona sur de la Capital, el mandatario sostuvo que no accederían a los sorteos quienes tomen terrenos.

Sáenz dijo que el Plan pretende dar respuesta "al déficit habitacional" existente en Salta en el que "hay familias esperando hace mucho tiempo que se resuelva esta situación habitacional que preocupa, es triste y muchas veces ha sido injusta". "Me ha tocado durante la campaña escuchar a mucha gente diciéndome que hace 20, 30, 40 años que está inscripta esperando su vivienda", manifestó el gobernador.

El mandatario afirmó que es fundamental "una política de Estado para resolver este problema" habitacional aunque aclaró que eso no se podrá hacer "de un día para el otro". "Lanzamos (el plan Mi Lote) en el interior, porque tenemos que ser justos y federales. La idea es regularizar la cantidad de pedidos que hay en el IPV, de viviendas y de lotes", detalló. Y aseguró que la entrega se hará con los servicios de agua, luz y apertura de calles.

El gobernador anunció distintos números de la cantidad de lotes que piensa entregar, sostuvo primero que "van a ser entre 11 y 12 mil" y luego entre "10 mil y 15 mil".

Sáenz indicó que están trabajando en el plan "a través de una unidad ejecutora". Aseguró que coordinarán con el ministro de Obras Públicas, la Dirección de inmuebles, el IPV, Vialidad Provincial y Recursos Hídrícos.



"Tenemos un banco de la cantidad de inmuebles que hay en la provincia para empezar a llevar adelante este nuevo programa de loteos. Lo vamos a implementar rápidamente. Si es necesario vamos a ver qué terrenos nacionales hay para gestionarlos y poder cumplir con este proyecto que es hasta el 2023", sostuvo el gobernador. Mencionó la posibilidad de que se produzcan expropiaciones.

"Aquellos que usurpan y pretenden por la fuerza un lote no van a participar de los sorteos del IPV (...) No les vamos a dar prioridad a los punteros políticos o intermediarios", sostuvo también Sáenz.

Salta/12 intentó consultar detalles del plan "Mi Lote" con el secretario de Tierras y Bienes de la provincia, Esteban Carral, pero el funcionario no respondió al requerimiento.

Asentamientos en zona sur

En la toma del barrio Ampliación San Calixto, los vecinos y las vecinas que llevan más de mes y medio asentados siguen esperando una respuesta gubernamental. Las familias están en un proceso de mediación, a raíz de la denuncia del secretario de Tierras y Bienes. Este lunes, informaron desde la toma que hubo un cambio de fiscal y no los notificaron. Primero era Pablo Paz quien llevaba el proceso, ahora interviene Horacio Córdoba.

Desde que tomó la causa Córdoba, los vecinos señalaron que la Policía realiza un control estricto y que les impide la entrada y salida. "Solo nos dan prioridad por los chicos, sale una persona para comprar alimentos y cosas que hacen falta", explicó Jorge Montenegro. El vecino manifestó que acordaron con el grupo no moverse de la toma hasta no obtener una respuesta favorable del gobierno



La delegada del asentamiento de San Calixto, Micaela Villavicencio, anunció que este martes tendrán una reunión con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, a las 9.30. "Ojalá que nos den un poquito de esperanza, que valga la pena lo que estamos haciendo", expresó.

Villavicencio dijo que tuvieron la última reunión con el presidente del IPV, Gustavo Carrizo, y con el secretario de Tierras y Bienes hace aproximadamente dos semanas y media. "Nos pidieron el plazo de un mes para analizar carpetas que presentamos con datos de cada grupo familiar. Dijeron que verán qué pueden hacer", detalló.

En esa reunión con funcionarios, "nos dijeron que habría un plan de loteo y que podríamos participar, tenemos un acta", planteó Villavicencio. La joven manifestó desesperanza ante las palabras del gobernador referidas a que no se incluirá a quienes tomen terrenos.

"No queremos que esta toma quede en la nada. No estamos con ningún puntero político. Ojalá que el gobernador se ponga una mano en el corazón y nos dé una solución", expresó Villavicencio

Contó que es vendedora ambulante y su pareja es herrero, tienen una hija de 7 años. Ante la pandemia no podían trabajar y afrontaban una situación de hacinamiento en casa de sus familiares, por eso decidieron asentarse. "Ahora pude ir a vender a las ferias desde que se habilitaron aunque no hay mucha venta", expresó. "Me inscribí a principios de año en el IPV pero hay gente en la toma que está inscripta hace 20 años", indicó.

La vecina Vanesa Montilla se encuentra también en la toma, tiene 6 hijos, era moza (no registrada) pero por la pandemia no puede trabajar y se le dificulta afrontar el pago de un alquiler. "Ya va a pasar más de un mes y medio que estamos así. Los mediadores que fueron nos recibieron los papeles para el IPV. Lo que arreglaron fue que iban a hacer un censo y llamar a cada grupo familiar para ver la situación de cada uno. Dijeron que teníamos que esperar. Todos los vecinos decidieron seguir quedándose, hasta que no tengamos algo concreto", expresó.



"Hay gente desalojada de los alquileres, sigue habiendo muchos chicos y adultos mayores. Hacemos ollas populares. No estamos de gusto aquí, queremos aunque sea un papel donde desde el gobierno se comprometan a darnos una solución porque a las palabras se las lleva el viento", manifestó Montilla.

La mujer explicó que desde 2006 tiene un expediente en el IPV. Respecto a los dichos del gobernador, dijo que le parece injusto que no la dejen participar de los sorteos. "Me cansé de esperar por eso vine al asentamiento. A Sáenz le hice una carta, intenté llegar de todas formas pero no respondió. Creo que el gobernador debería ayudarnos, hacer un censo y ver que tenemos una necesidad real, y queremos la oportunidad de tener un lugar donde vivir", sostuvo.

Otras de las personas consultadas planteó respecto a los anuncios de Saénz que por ahora "son expresiones de mera voluntad, no hay firmas, ni plazos. Es propaganda, no dice a dónde se hará la entrega de lotes, los requisitos, ni cómo serán las inscripciones".

En la zona sur también persiste la toma en Ampliación Parque La Vega, que sigue con proceso de mediación.