El intendente de Pichanal multó a un comunicador

El 19 de este mes Ariel Barrios fue notificado de una resolución por la que el intendente de la ciudad de Pichanal, Sebastián Domínguez, le aplicó una multa de $40 mil por la difusión de fake news (noticias falsas) en su perfil de Facebook relativas a la pandemia del coronavirus. Le atribuye haber realizado "dos publicaciones falsas" y haber adulterado "información oficial" en relación a los cuatro contagios de la Covid-19 que se detectaron en esa localidad.

La decisión desató un debate en el periodismo salteño, por un lado se cuestionó esta determinación y la ordenanza aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante, y por otro lado, se señaló que la noticia cuestionada pudo haber colaborado con un intento de agresión sufrida por la familia que se contagió la Covid-19. El Sindicato de Prensa de Salta (Siprensal) emitió un comunicado ayer expresando "preocupación" y señalando que la ordenanza en la que se basó el jefe comunal para la multa "constituye un peligroso precedente para las libertades de prensa y de expresión".

Domínguez, que llegó a la intendencia en la línea del gobernador Gustavo Sáenz, basó la multa en la ordenanza 02/2020, dictada por él mismo ad referéndum del Concejo Deliberante, pero que fue ratificada por este Cuerpo el 19 de marzo pasado, cuando empezó la cuarentena por la pandemia.

En su artículo 4º la ordenanza 02/2020 establece multas de hasta $20 mil “a quienes distribuyan, compartan, hagan circular, generen por cualquier medio o vía de comunicación, ya sea oral, escrita, televisiva, radial, telefónica u otro canal informático sea cual fuere el medio tecnológico, aparato o utilización de distribución escrita, una información falsa respecto del virus Covid-2019". La segunda parte del artículo dispone que se aplicará "igual medida" a "aquellos que alteren una publicación oficial como consecuencia del estado de emergencia" por la pandemia del coronavirus.

Para el Sindicato de Prensa, la ordenanza "da lugar a arbitrariedades y allana el terreno para el disciplinamiento de trabajadores de prensa y de ciudadanos en general que pudieran expresarse críticamente frente a los gobiernos de turno". Y exhortó al intendente a rever la multa; al Concejo, a derogar la ordenanza y al Poder Judicial, a pronunciarse "sobre la legalidad y/o constitucionalidad de esta disposición". También la Asociación de Periodistas de Salta (APeS) discutía ayer un camino de acción en rechazo a esta ordenanza.

"Atenta contra la salud emocional"

"Es una noticia falsa que él saca respecto de esta situación del coronavirus", sostuvo Domínguez. Relató que luego de detectar a la primera persona con coronavirus en el pueblo, "un caso totalmente importado y que lo hemos controlado desde el momento cero que llega a Pichanal", Barrios "publicó en su página oficial que nosotros habíamos militarizado la zona, el barrio Misión San Francisco, de donde son estas personas, y que ya había circulación local del virus, lo cual trajo muchas consecuencias, entre ellas que querían prenderle fuego a la casa de estos vecinos de Pichanal que habían venido de Buenos Aires y que dieron positivo".

El intendente puso énfasis en que los cuatro integrantes de la familia "jamás entraron a la comunidad, estuvieron en una institución aislados desde el primer momento, nunca entraron en contacto con ningún vecino y por lo tanto no podía haber circulación local". Y, a pesar de ello Barrios dijo que "nosotros ocultábamos casos y que además de ocultar casos estábamos mintiendo a la población".

Reconoció que la multa se decidió sin dar participación al comunicador, aunque señaló que el jefe de prensa municipal lo llamó para conversar: "si vas a hacer periodismo, hagamos buen periodismo, no inventemos", contó que le dijo. Y aseguró que la imposición de multas para quien difunda noticias falsas está en línea con decisiones del gobierno nacional y el provincial. Sin embargo, estas jurisdicciones no tomaron medidas de este tipo.

Barrios se desempeña en radio Independencia, un medio que señalado como de propiedad del ex intendente Julio Jalit. Domínguez atribuyó esa supuesta información falsa a "una intentona de querer desestabilizar el gobierno actual, y ellos responden al ex intendente Jalit". "Hay que ver el transfondo de todo esto, no se trata ni de un intendente ni de los concejales avanzando en contra de la prensa ni de uno de sus integrantes, sino de alguien que no está haciendo el periodismo como se debe", sostuvo.

El intendente, que es médico, dijo que en Pichanal hay mucha psicosis por temor a la Covid-19 e invitó a imaginar "lo que le puede pasar a la familia cuando, una vez que ya el test dé negativo, vaya a la comunidad, no los van a querer recibir", nadie les querrá comprar ni vender nada, "va a ser un caos".

Contó que la multa la decidió con los asesores legales de la Municipalidad, y fueron ellos "quienes avanzaron como para dar algo ejemplificador". Sin embargo, adelantó que cree que Barrios no pagará la multa y dijo estar dispuesto "inclusive retirar (la multa)" porque su meta es que "no se publiquen noticias falsas", dado que "claramente atenta contra la salud emocional de toda una población al publicar una noticia falsa".

Por su parte, la vicepresidenta del Concejo, Gabriela Castillo (FdT), justificó la aprobación de la ordenanza 02/2020 en que en "los primeros días circulaban whatsapp, información falsa". Informó que mañana, en la sesión del Cuerpo deliberativo, pedirán un informe al intendente "y de acuerdo a eso vamos a actuar", aunque anticipó su intención de "derogar esa ordenanza" porque Domínguez la "está usando con fines políticos", y "para nosotros el intendente está haciendo persecución con esto a periodistas que son oposición".

La presidenta del Concejo, Johana Méndez (FdT), dijo a Radio Nacional Salta que la ordenanza se aprobó "exactamente para no alarmar a la gente por todo lo que estaba sucediendo, para que no se dé falsa información sobre el tema. Porque por ahí la gente se asustaba". Añadió que no comparte la multa a Barrios, "porque acá el intendente de Pichanal hace uso de las ordenanzas para su conveniencia", ahora "porque a él no le gusta lo que este periodista dice de su persona o de su gobierno o de lo que esté pasando, entonces él decide usar esta ordenanza. Por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo", ratificó.

Aseguró que desde su punto de vista, Barrios no publicó información falsa, pero no supo explicar de qué manera podrían los concejales o los funcionarios municipales determinar si una información es falsa o verdadera. "¿Quién iba a realizar la tarea de controlar si algo era falso o verdadero?", le consultaron: "Y la autoridad, acá el comisario de Pichanal y la gente que maneja el COE", respondió.