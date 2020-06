Gonzalo Rodríguez se retira en medio de la pandemia

El defensor Gonzalo Rodríguez, de 36 años, anunció este martes su retiro de la actividad profesional por considerar que "es el momento justo" para hacerlo", aunque aclaró que "es una decisión que ya estaba pensada" desde hace un tiempo.

"Es un momento complicado, un encuentro de sensaciones y quiero anunciar que a partir del 30 de junio, cuando termina mi contrato con San Lorenzo, me retiro del fútbol profesional. Fueron 18 años de carrera, pude disfrutar de esta profesión que es hermosa", expresó.

Asimismo, el campeón de la Copa Sudamericana 2002 con el equipo de Boedo manifestó: "Me despido en el club en el que nací. Es duro pero es una decisión que ya estaba pensada bastante desde hace un tiempo. Estoy decidido y convencido de esto. Quiero agradecer a todos los que fueron importantes en mi carrera. Di todo hasta el último minuto".

Rodríguez comunicó la noticia de su retiro a través de un vivo de Instagram en la cuenta oficial de la entidad azulgrana y de esta manera le puso fin a su carrera deportiva después de 18 temporadas .

"Quiero agradecer a mucha gente que estuvo a lo largo de mi mi carrera, a mi familia, a mis viejos que fueron los partícipes de todo esto acompañándome desde los 5 años que empecé hasta hoy, a mi hermana, a mi mujer y a mis hijos", indicó.



Rodríguez debutó en 2002 en San Lorenzo, se hizo un nombre en la Selección Sub 20 y en 2004 partió a Villarreal, donde permaneció por ocho años. En su etapa española, el defensor tuvo tres lesiones graves en 14 meses las cuales lo dejaron afuera de las canchas casi por dos años: en abril de 2006 se rompió el ligamento interno del tobillo izquierdo y después sufrió dos lesiones consecutivas en la rodilla derecha.

La última lesión importante en España fue en 2011 cuando sufrió la fractura del peroné, tras lo cual llegó el descenso del Villarreal y la transferencia a Fiorentina en 2012, club que apareció cuando tenía todo arreglado para volver a San Lorenzo, un regreso que recién se produjo en 2017. En Florencia llegó a ser capitán del emblemático equipo violeta.



"También quiero agradecerle a Gabriel Rodríguez (su DT de inferiores), a Rubén Insúa (quien lo hizo debutar en Primera) que me dio la posibilidad de jugar. Al Villarreal que nunca me soltó la mano, a Fiorentina donde fueron cinco años de muchísimas sensaciones", comentó.

"Esto empezó hace mucho, mi viejo es fanático de San Lorenzo. Soy del barrio de Boedo, no creo que sea una despedida porque voy a seguir yendo al club. Cuando me fui a los 20 años siempre dije que iba a volver, no le mentí a nadie", explicó Rodríguez, quien en su última etapa en el Ciclón, sumó 49 partidos y marcó tres goles. En total, disputó 111 juegos y anotó 9 tantos en Boedo.

En cuanto a la Selección, Rodríguez participó de varios ciclos, aunque nunca llegó a meterse entre los convocados para un Mundial. Su debut fue en 2003, con 18 años, bajo el mando de Marcelo Bielsa, en un amistoso vs. Honduras (3-1 con goles de Diego Milito y doblete de Lucho González), en el marco de la preparación para los Juegos Olímpicos de Atenas del año siguiente, donde no viajaría.



En la Mayor, acumuló 7 partidos (cuatro amistosos, uno por Eliminatorias en 2004 y dos por Copa Confederaciones en 2005). Además, marcó el gol de la victoria 1-0 en un amistoso vs. México en 2003.