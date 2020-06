Kily González es el nuevo entrenador de Rosario Central

Tras la partida de Diego Cocca, el ex jugador Cristian "Kily" González se transformó este martes en el nuevo director técnico de Rosario Central, informó el club en sus cuentas oficiales de las redes sociales.



González, que dirigía desde hace dos años la reserva auriazul, estará acompañado por su ex compañero, el ex defensor Horacio "Petaco" Carbonari, y Diego "Pastilla" Ordóñez como ayudantes de campo; además de los profesores Ernesto Colman y Damián "Morci" Hernández como preparadores físicos.



El ex futbolista de 45 años -nacido en el barrio Las Delicias, en el sudoeste de Rosario- debutará así como DT en el club del cual es hincha y del que debutó como jugador.

El flamante entrenador de Rosario Central tuvo además una vasta carrera como volante izquierdo de Boca Juniors, San Lorenzo, Zaragoza y Valencia de España, Inter de Italia y la Selección Nacional.