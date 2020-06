El conmovedor testimonio de un futbolista inglés para informar que es gay

La carrera de Thomas Beattie como futbolista profesional no tendría nada de llamativo, más allá de haber comenzado en el Hull City de la Premier League y haber paseado su juego por Inglaterra, Canadá, Estados Unidos o Singapur hasta su retiro en Asia, tras un impactante golpe en la cabeza en 2015. Sin embargo, después de reconvertirse en modelo y empresario, volvió a transformarse en noticia al reconocer en sus redes sociales su homosexualidad. Y sobre todo, por lo difícil que le resultó hacerlo y su intención que las futuras generaciones no sufran lo mismo.

Beattie se trata del primer futbolista británico que hizo pública su homosexualidad en los últimos 30 años. Nadie lo había hecho desde que Justin Fashanu se atrevió en 1990, una historia de racismo y discriminación que terminó en un trágico suicidio. Por eso, la historia de Beattie toma otra dimensión. "Nunca pensé en salir del armario mientras era jugador", reconoció el ex futbolista, que en la actualidad tiene 33 años y que contó su historia en ESPN y el sitio The Advocate.



Lo más doloroso del relato de Beattie tiene que ver con las dos caras que debía mostrar, ya que el propio protagonista confiesa que mientras duró su carrera deportiva tuvo que renunciar a una parte de sí mismo por amor al fútbol: "Sentía que tenía que sacrificar uno de las dos partes de mi: quien soy, o el deporte que he amado toda mi vida".

A partir de su experiencia, el ex futbolista del Hull siente que el mundo del deporte no ayuda en nada a un homosexual, ya que nadie dentro de la actividad ayuda a poder hacer público. "Como atleta, nadie te ayuda a hablar algo así, es por eso que quería compartir mi historia".

En ese sentido, Beattie destacó que su historia pretende servir de ejemplo a deportistas actuales y futuros, para que puedan asumir su sexualidad con mayor naturalidad y sin los prejuicios que tuvo que vivir él. “No quiero que los deportistas sigan sintiendo que tienen que sacrificar quiénes son para compaginar su vida deportiva”, explicó el ex jugador, que también reconoció que el fútbol fue clave para que pudiera seguir adelante. "Usaba el fútbol como una válvula de escape y me salvó en muchos aspectos hasta el punto en el que alcancé cierta madurez personal. Es un proceso nuevo que me va a llevar tiempo", destacó.

En el mundo del fútbol masculino, es un tabú el tema de la homosexualidad. Además del mencionado caso de Fashanu, sólo el alemán Thomas Hitzlsperger y el norteamericano Robbie Rogers lo reconocieron públicamente. En Uruguay lo hizo Wilson Oliver, ex futbolista de Nacional en la década del 80, mientras que Gabriel Caballero, jugador de Rubio Ñu, lo hizo hace dos años en Paraguay. En Argentina, el único caso conocido es el de Nicolás Fernández, que juega en la Liga Cultural de La Pampa y es el único jugador que expresó abiertamente ser homosexual.