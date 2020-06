Aprietes del macrismo: Imputaron a Marcos Peña y Jorge Triaca

Otros dos funcionarios de Mauricio Macri quedaron en la mira de la Justicia. El ex Ministro de Trabajo, Jorge Triaca y el ex jefe de Gabinete, Marcos Peña fueron imputados en la causa que investiga presuntos aprietes a jueces por parte del gobierno de Cambiemos. La situación de Triaca se complicó tras la declaración de un camarista laboral, quien, bajo juramento, mencionó hechos concretos en los que tuvieron lugar las presiones. La de Peña porque en los mails aportados por la intervención de la AFI figura como quien convocaba a las reuniones de la denominada mesa judicial. Además, otros cuatro magistrados fueron llamados a declarar como testigos.

La investigación a cargo del fiscal Ramiro González tuvo origen en los dichos de la jueza de la Cámara Federal de Casación, Ana María Figueroa, sobre la presión de un ex funcionario del Ministerio de Justicia para que fallara a favor de la inconstitucionalidad del memorandum de entendimiento con Irán. Figueroa no solo ratificó bajo juramento que intentaron coaccionarla, sino que mencionó al actual Procurador de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques como el hombre que “visitó” su despacho con ese fin. Luego, su colega de la Cámara del Trabajo, Luis Raffaghelli también declaró como testigo y mencionó también a Mahiques y al ex ministro Jorge Triaca cuando describió varios de los aprietes de los que aseguró haber sido víctima él y varios de sus colegas, mientras el Gobierno de Macri buscaba alinear al fuero para aplicar la reforma laboral.

En su dictamen en el que amplía el objeto procesal y las imputaciones, el fiscal González cita la denuncia de Soria donde afirma que la maniobra “habría sido planificada, dirigida y ejecutada desde una denominada ‘Mesa Judicial’”, integrad, entre otros, por el ex Presidente de la Nación, Mauricio Macri”, Garavano, Mahiques, Gustavo Arribas, José Torello, Pablo Clusellas, Bernardo Saravia Frías y Fabián Rodríguez Simón. El objetivo –señala– habría sido el de ejercer “presiones a miembros del Poder Judicial con el objeto de interferir en el normal funcionamiento de ese poder y direccionar el trámite de causas que resultaban funcionales a los intereses políticos”.

Ahora la fiscalía busca profundizar la pesquisa en torno a la participación de Triaca en los presuntos aprietes. Con ese objetivo convocó a prestar declaración testimonial a los jueces Enrique Néstor Arias Gibert, Presidente de la Sala V de la Cámara Nacional del Trabajo; Néstor Rodríguez Brunengo, Vicepresidente de la Sala VII y a las juezas Graciela Marino, miembro de la Sala IV de la misma Cámara y Diana Regina Cañal, integrante de la Sala III.

Los mails que revelaron el accionar de la mesa judicial fueron aportados por la intervención de la agencia Federal de Inteligencia en otra causa. Pero ahora fueron incorporados a este expediente, por lo que el ex jefe de Gabinete quedó en la mira de la fiscalía. En esos correos queda a la vista que Peña es quien convocaba a las reuniones en las que se habrían planeado los sucesivos aprietes.