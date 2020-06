Autocrítica del infectólogo jefe de Suecia por la cantidad de muertos debido al coronavirus 

El jefe epidemiólogo de la Agencia de Salud Pública de Suecia Anders Tegnell calificó de terrible y evitable la cantidad de muertos por coronavirus que hubo en el país. Suecia fue uno de los pocos del mundo que no decretó cuarentena para contener la propagación de la enfermedad. Llevó adelante un plan de restricciones por edad poniendo el foco en las personas adultas. Sin embargo hubo 5.161 muertos en el país escandinavo y 60.837 personas infectadas por la covid-19. Su tasa de muertos quintuplica la de otros países vecinos que sí adoptaron estrictas medidas de cuarentena. Noruega, Dinamarca y Finlandia han cerrado sus fronteras con Suecia , por temor al ingreso de infectados con coronavirus, Aislado de sus vecinos, Suecia se ha convertido en el país pariah de Escandinavia.

"Estábamos muy equivocados"



A diferencia del resto de países nórdicos, Suecia no apostó por el confinamiento. Se diferenció del resto por adoptar un modelo que buscó reducir los efectos del virus y proteger a los grupos de riesgo. Los resultados muestran la falta de efectividad del plan. "Las cifras de muertos en Suecia son terribles y deberían poder haberse evitado. Eso ha sido lo peor de la pandemia y la pregunta me sigue carcomiendo: ¿qué más podíamos haber hecho?", dijo Tegnell en una entrevista con la radio pública sueca. Más del 90 por ciento de los muertos son mayores de 70 años. La mitad de ellos estaban en asilos, mientras que un cuarto fueron atendido en sus casas. "Creímos que nuestra sociedad segregada por edad evitaría una situación como la de Italia, donde varias generaciones viven a menudo juntas. Pero se demostró que estábamos muy equivocados. La cifra de muertos subió de forma dramática", lamentó el epidemiólogo.

El gobierno sueco optó por hacer muchas recomendaciones a su población y sólo algunas prohibiciones. Mantuvieron abierto bares, restaurantes y escuelas, aunque con restricciones. El ejecutivo sueco siguió un modelo clásico para enfrentar la pandemia, según explicó Tagnell. También se mostró sorprendido por el giro que dieron muchos países al decidir cuarentenas obligatorias. “Fue como si el mundo se volviese loco y que todo lo que habíamos discutido pareciese olvidado. País tras país fueron cerraron sus fronteras y sus sociedades completamente", afirmó el funcionario. Además remarcó las deficiencias en la atención geriátrica, algo que ya había criticado el gobierno socialdemócrata, en referencia a las políticas implementadas por el anterior Ejecutivo de derecha.

El epidemiólogo remarcó que el virus es impredecible, lo que dificulta saber qué métodos tienen mejor efecto. Sin embargo sostuvo que el aislamiento puede traer consecuencias negativas para la salud a medio y largo plazo. "Creo que aún no tenemos una buena respuesta a qué podíamos haber hecho. Hay diferencias claras entre países, cómo se registran los muertos, porcentaje de población anciana, cómo organizamos los servicios geriátricos. Sacar conclusiones ahora puede llevar a muchas respuestas erróneas", afirmó Tagnell.

Señalado por los vecinos

Suecia tiene una tasa de muertos de 50,3 por cada 100.000 habitantes. Representa cinco veces más que Dinamarca, nueve más que Finlandia y diez más que Noruega, sus vecinos nórdicos. Por lo que estos países resolvieron mantener cerradas las fronteras con Suecia. Para el jefe de epidemiólogos de la Agencia de Salud sueca se está buscando estigmatizar a su país. A su vez marcó que sus vecinos van a ser mucho más vulnerables si surge una segunda ola del virus. “Estamos realmente seguros de que nuestra inmunidad es más alta que la de cualquier otro país nórdico", indicó Tagnell según el diario The New York Times. El funcionario agregó que Suecia no intentó alcanzar la llamada inmunidad colectiva, sin embargo la lograron. De esa manera un número menor de pacientes están necesitando hospitalización. También remarcó que día a día registran menos muertes. El epidemiólogo sostuvo que el pico de contagios ya se alcanzó en Suecia.

Sin embargo expertos de otros países escandinavos sostienen que no está demostrada la alta tasa de inmunidad sueca. A ese dato se aferraron Dinamarca, Noruega y Finlandia para cerrarle las puertas a Suecia. "Cuando ves cinco mil muertos allá y 230 en Noruega, te resulta increíble", dijo Gro Harlem Brundtland, ex primera ministra de Noruega y ex directora de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Allí el gobierno informó 8.788 personas positivas del virus. En tanto que Dinamarca tiene 603 muertos y 12.615 contagiados. Finlandia informó 312 muertes y 7.167 casos de coronavirus dentro de sus fronteras.