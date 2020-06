Inevitables

TEATRO

La noche devora a sus hijos

Una voz narradora de hechos que sucedieron en una ciudad, cuya identidad no esta definida y su tiempo es también algo incierto, aunque los acontecimientos reconocibles pueden pertenecer a nuestra época. El personaje narrador rememora historias que su madre le contaba y que fue memorizando. A finales del año pasado, Daniel Veronese comenzó a trabajar en la cuarta entrega de su ciclo de experiencias con el equipo de docentes de la escuela de Timbre4. La investigación propone la posibilidad de que dieciocho cuerpos sean una misma voz pero poniendo en crisis la idea de ensamble: a partir de un texto-partitura en común cada intérprete podrá intervenir cuando lo desee, "robar" la voz, hacerla propia, multiplicarla y hacerla correr. Con Cinthia Guerra, Federico Gonzalez Bethencourt, Gonzalo Ruiz, Inda Lavalle, Maite Velo, Valentina Pal y otros.

Domingo a las 17, a través de www.timbre4.com. Entrada: $300.

Bosque

Un grupo de clowns se adentra en el bosque. Pero el bosque también son ellos. Cada payaso es uno y son muchos. Una mujer que canta busca refugio, tres amigos se pierden en la noche, un niño desmemoriado trata de encontrar a su papá. Pájaros, ardillas, verdugos, duendes, mujeres con poderes sobrenaturales, monstruos y oscuridad. Entrar al bosque es perderse. Y perderse es buscarse. Es entrar al universo mítico de cada payaso y de aquellos que lo quieran hacer con ellos en cada función. Obra de clown con dramaturgia y dirección de Lisandro Penelas, cuyo registro se encuentra online a través de la web de Moscú Teatro, el espacio-escuela de Penelas y Francisco Lumerman. Con Javier Goya, Emiliano Maitía, Federico Marino, Cecilia Nuñez, Fernanda Pérez Bodria y FederIco Salem.

Disponible a través de Moscú en Casa. Gratis.

MÚSICA

Martes de Poesía y Música

Como parte de su abanico de propuestas online durante la cuarentena, el Centro Cultural de España en Buenos Aires --bajo el hashtag #CCEBAencasa-- está recuperando los registros de un ciclo cuya primer fecha se realizó hace exactamente una década. Con producción del periodista Martín Pérez, entre 2010 y 2012 una vez por mes un músico eligió a un poeta para presentarse juntos. Como se puede ver en la decena de shows actualmente disponibles en YouTube, el resultado siempre fue fascinante, ya sea reuniendo artistas con larga relación entre ellos (Fabián Casas-Ariel Minimal, Leo García-Fernando Noy o Manuel Moretti-Horacio Fiebelkorn) o dispuestos a conocerse en escena, como sucedió con Rosario Bléfari y Beatriz Vignoli, Liliana Herrero y Diana Bellesi o Palo Pandolfo y Tamara Domenech, el último de estos shows en ser rescatado. Habrá que cruzar dedos para que suceda lo mismo con los de Flopa con Roberto Malatesta o Richardo Coleman y Daniel Durand, entre tantos otros aún pendientes.

Suficiente

A dos años de Discutible, su último disco, Babasónicos acaba editar un EP de cuatro canciones que, al decir de su líder Adrián Dargelos, habitan un espacio ubicado entre ese disco previo y el próximo, en el que ya están trabajando. “Algunas son más delirantes que otras”, acepta el cantante, que juega confesar en el tema que bautiza el lanzamiento (compuesto junto a Diego Tuñón): “Mis últimas tres parejas resultaron un total desastre/ hablar, escuchar, fingir interés/ estar presente, pero dopado”. Además de poderse escuchar a través de todas las plataformas digitales, el EP tendrá una edición limitada en vinilo transparente, programada para el mes de agosto. Se puede reservar en reyvinilo.com/shop.

ONLINE

The Great

Para disfrutar a pleno de los placeres de esta nueva miniserie histórica producida por Hulu –y disponible en Argentina exclusivamente en la plataforma Starzplay– hay que olvidarse, precisamente, de las realidades del pasado: “Una historia ocasionalmente cierta”, afirma una placa al comienzo de cada capítulo. La protagonista es nada menos que Catalina II de Rusia, alias “la Grande”, interpretada en esta ocasión por la rubia Elle Fanning. La futura monarca rusa ingresa al palacio como esposa de Pedro III (Nicholas Hoult, el ex chiquito de Un gran chico), un joven mujeriego, dictador y sádico que no dudará en atentar contra su bella compañera si esta no se adecua a sus deseos. Pletórica de anacronismos y un humor por momentos oscurísimo, esta creación de Tony McNamara (coguionista de La favorita) examina la decadente vida de la corte con una mirada atenta a las confabulaciones políticas, las intrigas sexuales y los excesos del emperador. Atención: hay momentos gore no aptos para todo público.

No grites

¿Qué tendrán las casas embrujadas que nunca dejan de encantarnos? Dirigida por el argentino Sebastián Dietsch, esta serie de terror en formato chico vuelve a contar la vieja historia, pero con una novedad: cada uno de los cinco episodios se centra en un momento distinto de la vida del inmueble en cuestión, yendo cada vez más atrás en el tiempo en busca del origen del mal. El E01 sigue a un trío de adolescentes en 2020, luego de atravesar el umbral y toparse con un ser agresivo; el siguiente retrocede dos décadas para hallar a un matrimonio que visita las habitaciones junto al empleado de una inmobiliaria, descubriendo que el lugar no está deshabitado. Disponible en la plataforma www.cont.ar

CINE

7500

La ópera prima del alemán Patrick Vollrath –que ya puede verse exclusivamente en la plataforma Amazon Prime Video– es un ejemplo perfecto de que, muchas veces, menos puede ser más. Excepto por algunos planos al comienzo y la escena final, la historia de 7500 (el título es explicado por la propia película) transcurre por completo dentro de la cabina de un avión de fuselaje medio. Su protagonista es el copiloto Tobias Ellis (el estadounidense Joseph Gordon-Levitt), quien deberá hacerse cargo del vuelo y el aterrizaje luego de que un grupo de terroristas toma el control del pasaje y la tripulación e intenta ingresar a la fuerza en el cockpit. Siguiendo las enseñanzas de Hitchcock, el manejo del suspenso resulta notable, en particular durante la primera mitad, y los 90 minutos se atraviesan con un nudo en el estómago. Ejemplo perfecto de lo que décadas atrás solía denominarse cine clase B, el bajo presupuesto se transforma en bondad y nunca en un escollo. Fóbicos de los vuelos, abstenerse.

Bajo mi piel morena

El prolífico realizador quilmeño José Celestino Campusano continúa investigando universos cercanos pero al mismo tiempo desconocidos para la mayoría. Las protagonistas de su último largometraje son tres mujeres trans: Morena, una operaria en una fábrica gráfica; Claudia, una maestra de secundaria recientemente recibida; y Myriam, una joven prostituta con contactos demasiado estrechos con la policía local. El director de Vil romance y Vikingo vuelve a echar mano a las herramientas de su “cine bruto” para contar una historia en la cual se entrelazan el amor romántico, el sexo como fuerza vital, los deseos de aceptación y respeto dentro de la sociedad y algunos mecanismos del melodrama clásico.

TV

El asesino sin rostro

La documentalista Liz Garbus, responsable de títulos como What Happened, Miss Simone? y Bobby Fischer contra el mundo, estrena esta noche en la señal HBO el primer episodio de esta miniserie documental basada en la novela de investigación I’ll Be Gone in the Dark, de Michelle McNamara, centrada en el famoso Asesino de Golden State, responsable de al menos cincuenta violaciones y una docena de homicidios entre 1976 y 1986. Nuevo ejemplar del true crime seriado, los seis episodios –dirigidos por Elizabeth Wolff, Myles Kane, Josh Kouryy y Arbus– les ofrecen un lugar preponderante a las voces de “las sobrevivientes y sus familias, documentando una era en la cual los crímenes sexuales eran muchas veces descalificados o escondidos por la vergüenza”, según afirma la gacetilla de prensa. Es también la historia de una mujer, McNamara, dispuesta a seguir las pistas desechadas por la policía y ocupar años en esa pesquisa imposible, aun a riesgo de perder su vida personal.

Domingos a las 23, por HBO.

Kieler Street

En el marco de un ciclo llamado “Martes nórdicos”, Film & Arts comenzó a emitir esta saga de suspenso ubicada en Slusvik, un pequeño pueblo en la frontera entre Noruega y Suecia que, según las estadísticas oficiales, es la ciudad más respetuosa de la ley de todos los países nórdicos (y, por lo tanto, del mundo). Claro que detrás de las apariencias se esconde un mundo desconocido y en la calle Kieler habitan varios ciudadanos que han cambiado su identidad sin entrar en contacto con el gobierno. El protagonista es Jonas, un ex delincuente que ahora tiene un buen trabajo y la familia ideal, aunque la tranquilidad será sacudida al conocer a sus nuevos vecinos.

Martes a las 22, por Film & Arts.