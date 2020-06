Obligaron a sacar una bandera LGBTI en España y se colgaron 400 

Villanueva de Algaidas es un pueblo de la provincia de Málaga, en Andalucía, España. Desde 2018, la ciudad celebra el Día del orgullo LGBTI cada 28 de junio. Este año, a días de esa fecha, el edificio del Ayuntamiento apareció con la bandera LGBTI, retirada poco después por una orden judicial tras una denuncia de tres vecinos ante la Guardia Civil. A ellos se sumó un concejal del derechista Partido Popular.

Las autoridades quitaron la bandera, pero hubo una reacción inesperada: en una localidad de 4 mil habitantes, al menos 400 banderas LGBTI aparecieron colgadas en los frentes de las casas.



Las redes sociales fueron determinantes para la convocatoria. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento, en manos del socialismo, dijo que seguirá reivindicando el Día del Orgullo, "que tanta importancia tiene para tantas personas que siguen sufriendo discriminación, falta de respeto o incluso violencia física por su condición sexual", si bien el alcalde acató la orden judicial.

El tribunal local argumentó su resolución en una sentencia del Tribunal Supremo, que establece que en los edificios públicos solo pueden flamear banderas oficiales: de España, de la región, de la provincia, del municipio y, eventualmente, de la Unión Europea.

La bandera LGBTI en el ayuntamiento malagueño.

"Ha sido una respuesta multitudinaria, no se esperaba una reacción así. Ahora el pueblo se ha llenado de color y de respeto y de tolerancia. Esa bandera no le hacía daño a nadie", dijo el vecino Rubén Conde al diario Sur.

Otro, Antonio Alcántara, contó al mismo medio: "Cogí mi coche y fui para allá a repartir más de 300 banderas que tenía guardadas. No paraban de llamarme vecinos. Todo el pueblo se ha volcado, no me esperaba esta respuesta".