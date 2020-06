AGENDA LGBTIQ ORGULLOSA: SELECCION CUARENTENA

SEMANA FURIOSA EN JJ

Este fin de semana cierra el explosivo ciclo online con les artistes del underground que llevan la bandera del orgullo y la disidencia bien alto. El viernes se presenta un show a todo trapo con Carmelitas Clown, las payasas Lupe y Frenesí, y el sábado la gran final con la JAM Furiosa conducida por Michelle Lacroix y les invitades Compañía 7 Colores con sus monólogos de “Calabozo en la 25” y la perfo show de la one and only Naty Menstrual. Viernes 26 y sábado 27 de junio a las 21 por Instagram Live: @jjcircuitocultural.

RETROSPECTIVA MARCO BERGER

En el marco del mes del Orgullo comienza este domingo la primera retrospectiva en Argentina del realizador Marco Berger, con un ciclo gratuito organizado por la Asociación de Directores de Cine PCI a través de su programa Puentes de Cine, para rendir homenaje a uno de los íconos del cine queer contemporáneo. Se proyectarán los largometrajes "Plan B", "Ausente", "Hawaii", "Mariposa", "Taekwondo" y "Un rubio" y los cortometrajes "Una última voluntad", "El reloj" y "Platero". Del domingo 28 de Junio al viernes 17 de Julio por puentesdecine.com.

SEMANA DEL ORGULLO 2020

Global Pride 2020. La Federación Argentina LGBT (FALGBT) invita al Orgullo Mundial virtual que se realizará este fin de semana durante 24 horas ininterrumpidas junto a 500 organizaciones del Orgullo y de la comunidad LGBT+ de 91 países, con más de 1500 videos y referentes de la política y el activismo internacional. Sábado 27 de junio durante todo el día en globalpride2020.org

FALGBT Orgullosa y Federal. LA Federación Argentina LGBT invita a participar de la emisión en vivo con referentes de la organización por los 15 años de su fundación en el Día Internacional del Orgullo LGBT+. Domingo 28 de junio a las 17 por Facebook: @falgbt.

Festival Orgullo y Matrimon10. Cien por Ciento invita a celebrar el Orgullo con la participación de importantes invitades. El sábado a las 22, junto a Alejandra Sardá, militante por los derechos sexuales, y las 23, María Pía Martignoni, artista multidisciplinaria. Desde la medianoche, la gran fiesta del Orgullo con el DJ Santi Desch + Performance Darla Trash y lxs anfitrionxs Andrea Majul, Hernan Arrúe, Nahuel González Mosca y Sebastián Pollastro. Sábado 27 de junio a las 22 en Facebook: Cien por Ciento.

De Stonewall a hoy, Orgullo anti-sistema. Un evento con reportajes a Keegan O'Brien desde EE.UU. y María Rachid de la FALGBT, en conversatorio con Pablo Vasco de Libre Diversidad-MST. Domingo 28 de junio a las 18 a través de Zoom. Facebook: Libre Diversidad.

Derecho al trabajo. Comenzó el tratamiento de la Ley Nacional de Cupo Laboral Travesti Trans y el Frente Orgullo y lucha, integrado por organizaciones LGBTI+ de todo el país, apoya e impulsa el inicio del tratamiento parlamentario del Cupo Laboral Travesti Trans en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Próxima sesión: martes 30 de junio. Toda la información en Facebook: Orgullo y lucha.

Mabel Bellucci. Charla en vivo en el marco del ciclo "Genealogía y devenir" junto a la activista feminista queer y autora de "Historia de una desobediencia" y "Orgullo: Carlos Jáuregui, una biografía política". Viernes 26 de junio a las 20 por Facebook Live: @colecsexogenero.

Ale Modarelli. Conversación en vivo con el periodista y escritor del Suplemento SOY y autor de libros como "La noche del mundo" y "Fiestas, baños y exilios", en el ciclo "Genealogía y devenir". Sábado 27 de junio a las 20 por Facebook Live: @colecsexogenero.

Con voz trava. Estrena un nuevo capítulo de la segunda temporada del ciclo de entrevistas documentales realizado por Valeria Licciardi con producción de BrandonTV, en el que se conocerá la historia de Alma Salinas, quien a los 41 años accedió por primera vez a un trabajo formal. Disponible en los canales de YouTube de Agencia Presentes y Casa Brandon. Presentación: domingo 28 de junio a las 18 en por Instagram: @casabrandon.

Kumbia Queers. Este domingo la banda de tropipunk estrena "Seivi", su nueva canción que reivindica a todxs lxs cuerpxs que luchan y resisten en el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ y todos los días. Domingo 28 de junio por YouTube: Kumbia Queers.

Crímenes de odio contra personas LGBTI en América Latina y el Caribe. En el marco del mes del Orgullo, ILGA presentó el libro del Observatorio de Violencias, escrito por el Lic. Martin De Grazia. Toda la información en ilga-lac.org.

28J: Basta de travesticidios y transfemicidios. La organización Infancias Libres, dedicada al acompañamiento a infancias y adolescencia transgénero, convoca a gritar en las redes contra la violencia hacia las personas trans. Toda la información en Instagram: @libresinfancias.

5º Marcha plurinacional contra Travesticidios/Transfemicidios. En el marco de la marcha dialogan Cintia Pili, Luli Arias, Victoria Castro, Laura Moreira, Judith Chocobar y Luz Suica con la moderación de Bianca Méndez. Domingo 28 de junio desde las 15 por @orgulloylucha/live.

Archivo de la Memoria Trans. En el marco del mes del Orgullo este fin de semana se realiza un vivo de Instagram para hablar de varios tejes y homenajear y recordar a Carla. Sábado 27 de junio a las 20 por IG Live: @archivotrans.

Resistencia viva. En el mes del orgullo la Cooperativa Arte Trans convoca a artistas trans a sumarse al ciclo virtual para tomar al arte como herramienta política para potenciar voces, mostrarlas, fortaleciendo vínculos y estrategias dentro de la comunidad. Se puede mandar el material a [email protected] Los trabajos recibidos se pueden ver a partir del lunes 29 de junio por las redes de Unidad Desobediente y Cooperativa Arte Trans.

Marcha Virtual del Orgullo LGBTIQ Bolivia 2020. Voces diversas, activismo y arte desde Bolivia con artistas, activistas, performances, videoarte y mucho más. Sábado 27 de junio a las 18 en el Facebook de Diversa: @orgdiversa.

ONLINE

Fucking Cuarentain. Edición online junto a Srta. Bimbo para ser entrevistada con un cierre musical a cargo de PAZ. Conduce Michelle Lacroix. Viernes 26 de junio a las 21 por Intagram: @casabrandon.

Benteveo. Se lanzó un programa de resguardo patrimonial, promoción y distribución de contenidos audiovisuales producidos con el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual por y para el sector comunitario de pueblos originarios y de frontera, que incluye magazines documentales, culturales, educativos y musicales. Toda la información en la plataforma cont.ar y canal Encuentro: encuentro.gob.ar

CINE

Queer Core: How To Punk a Revolution. Está disponible el documental sobre películas subversivas, fanzines y músicas de disidencias sexuales y de género en el mundo, con la participación de Bruce LaBruce, Peaches, John Waters y muches más. Acceso gratuito en ok.ru/video.

TEATRO ONLINE

Muchacho de luna. La obra de Oscar Barney Finn con textos tomados de la obra de Federico García Lorca vuelve este fin de semana en modo online con la actuación de Paulo Brunetti. Desde el viernes 26 a las 20 hasta el domingo 28 de junio a las 23:30 en streaming con gorra virtual por alternativateatral.com

De entrecasa. 20 años de música. Estrena el recital que invita a la escucha cómoda junto a los textos y voz de Francisco Pesqueira, la ejecución musical y audiovisual de Ramiro Pettina y la dirección de Emiliano Samar, para homenajear a María Elena Walsh, Mercedes Sosa, Eladia Blázquez, Susana Rinaldi, Marilina Ross, Sandra Mihanovich y muches más. Domingo 28 de junio a las 16 con modalidad de gorra virtual en alternativateatral.com.

Mamita querida. Se acaba de compartir en las redes el registro audiovisual de la obra de y por Alejandro Urdapilleta y Humberto Tortonese, estrenada en marzo de 1992 en la sala Parakultural, que cuenta la historia de la vejación, tortura y represión de una hija. Acceso gratuito en YouTube: Pablo Palavecino.

Al final del arcoíris. Se puede ver online la obra dirigida por Ricky Pashkus que retrata a Judy Garland en Londres junto con su última pareja Mickey Deans y su pianista Anthony, en la antesala de un show de cinco semanas consecutivas en "The Talk of the Town". Acceso gratuito en YouTube: GCBA.

Los invertidos. La icónica obra dirigida y adaptada por Alberto Ure con Tony Vilas, Cristina Banegas, Willy Lemos y gran elenco se puede ver en el ciclo de "Obras históricas" del Teatro San Martín de manera gratuita. YouTube: GCBA.

MUSICA

Los celos. Law Pop presenta su nuevo videoclip, segundo single de su sexto álbum "Bisiesto", armado como una reversión de uno de los primeros temas que grabó en los inicios de su carrera en 2003. Disponible desde el sábado 27 de junio a las 21 en YouTube: LaW PoP.

Privilegio. Se encuentra en redes el nuevo track de la música y tecladista Flor Linyera, grabado durante la pandemia para bailarse toda la cuarentena. Se puede escuchar en YouTube: Flor Linyera.

PODCAST

Les otres. Ya se puede escuchar el proyecto creado en cuarentena con episodios en formato podcast para hablar sobre discapacidad y las diferentes temáticas de la vida de las personas con diversidades. Acceso en iVoox ar.ivoox.com/es/podcast-les-otres_sq_f1905798_1.html

CHARLAS

Cuando hicimos contacto. Encuentro virtual entre el diseñador Fabián Muggeri y el artista visual Alberto Passolini sobre diseño, fotografía, arte y mucho más. Viernes 26 de junio a las 18 por IG: @fabianmuggeri.

Charly Jiménez. El politólogo, artivista y baterista de la banda de queercore Funerales estará dando una charla virtual que invita a debatir sobre disidencias y pandemia en el contexto que se está transitando actualmente. Domingo 28 de junio a las 20 por Instagram Live: @charly_aj.

LIBROS

Presentación de PDFs, libros y música. I Acevedo y Pau Trama conversarán en vivo sobre sus nuevos libros: "Paquete de Fe" y el poemario "Señora Fantasía". Cierra Susi Pireli en vivo desde el canal de YouTube. Sábado 27 de Junio a las 21 en linktr.ee/casabrandon e IG: @casabrandon.

Sombras y luces chinescas. Salió el trabajo sobre colonialidad y género en China, América Latina y el Caribe que amplifica las voces de mujeres y disidencias marginadas en el periodo contemporáneo y poscolonial frente al patriarcado. Se puede descargar en biblioteca.clacso.edu.ar.

Teseo. La editorial liberó más de 400 e-books de descarga gratuita que incluye una selección de diálogos transatlánticos, las más recientes investigaciones de la Asociación Latinoamericana de Sociología, tesis de posgrado y de todas las áreas de las humanidades y las ciencias sociales. Descargas en editorialteseo.com y teseopress.com.

POESIA

Algo tengo para decir. El sitio Ni groupies ni musas continúa presentando el ciclo online de poesía. En esta oportunidad, se encuentra disponible "Aquella mañana", por Daniela Isabel Ortiz, en donde la autora relata cómo su rutina se interrumpe con un suceso inesperado de amor interespecie. Esta y las anteriores entregas se pueden acceder en Facebook: Ni groupies ni musas.

TALLERES ONLINE

Performatividad de género. Taller intensivo desde México dictado por única vez por el arquitecto, filósofo y escritor Sergio Salazar, en un encuentro de dos horas y media de duración. Cupos limitados. Inscripciones abiertas a [email protected] Sábado 18 de julio a las 11, hora mexicana. Toda la información en Facebook: Talleres Nómada.

Taller de des/normalización de la mirada (y de la propia obra). Cuatro encuentros de dos horas y media de duración cada uno pensado para artistas, estudiantes de arte y curiosxs valientes dispuestxs a invertir la percepción. Comienza el sábado 4 de julio de 15 a 17:30. Enviar material de artista y solicitar información a [email protected]

Laboratorio de unipersonales. Encuentros online de entrenamiento actoral para desarrollar e investigar con técnicas precisas sobre la propia autogestión creativa, coordinado por Alejandra Aristegui, creadora de "Drag Kings, cosas de machos". Toda la información escribiendo a [email protected]

CURSO

Formación en Educación Sexual Integral. Hasta el viernes 3 de julio se encuentra abierta la inscripción para la nueva edición de la Diplomatura en Formación en ESI de la Escuela de Humanidades de la Unsam, que comienza el 13 de julio en modalidad virtual. Toda la info e inscripción en [email protected] y unsam.edu.ar.

SEMINARIO

Literatura, género y sexualidad. Segunda sesión organizada por la Cátedra UNESCO de Igualdad de Género de la PUCP para el seminario virtual a cargo del profesor Adrián Melo, con el objetivo de contribuir con la discusión académica en torno al género y la sexualidad desde la literatura. Encuentro virtual: martes 7 de julio. Ingreso libre con inscripción previa en forms.gle/xTTTNjoZ6mRMarXQ8.

CONVOCATORIA

Festival Escenario 2: Cine + Música. Se acaba de lanzar la convocatoria para la segunda edición del festival. Se recibirán obras audiovisuales documentales sobre música para integrar la programación virtual durante el mes de octubre. Interesades enviar su material entre el 1 y el 31 de julio a [email protected]