Bracamonte, mucho más que un pillín 

El fiscal Miguel Moreno acusó ayer a Andres Pillín Bracamonte por lavado de activos y pidió su prisión preventiva. Está acusado de haber lavado poco más de 38 millones de pesos en los últimos tiempos. Moreno argumentó que "el rotundo cambio de vida del señor Bracamonte, de vivir en el departamento 1335 del Monoblock 77 de calle White, a residir en el barrio privado Club de Campo Los Alamos de Ibarlucea, a tener autos de alta gama, bienes de lujo como moto de agua, cuatriciclos, la constitución de varias empresas con amplísimos objetos sociales, con alta facturación como es el caso de Vanefra cuya verdadera actividad no es advertida hasta el momento, cambio y salto que está directamente relacionado con su ascenso como líder de la barrabrava de Rosario Central. Y allí radica el motivo por el que Bracamonte comenzó a pergeñar las maniobras descriptas, adquiriendo, en diversas oportunidades, distintos bienes con el producido de las actividades ilícitas vinculadas a los negocios que le permitió su posición de líder de la barra, en miras a darle apariencia lícita a esos fondos. Finalmente, ante la discordancia existente entre el respaldo de sus actividades comerciales y el verdadero origen de los bienes que dispone y, su vinculación a delitos de amenazas coactivas contra personal del club Rosario Central, hecho por el que fue condenado (en diciembre de 2009) a 2 años de prisión efectiva, su evidente influencia y poder dentro del club, la utilización de sus empresas para adquirir bienes de lujo y transferir a su cuenta grandes sumas de dinero, la facturación de ventas que resultan al menos sospechosas; es que este Ministerio sostiene la probable comisión del delito de lavado de activos por parte del imputado, conducta que se evidencia practicada con habitualidad y desde hace aproximadamente 10 años atrás". Al cierre de la audiencia imputativa el defensor de Bracamonte, Carlos Varela pidió que la causa pase al fuero federal, tras lo cual se resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta hoy a las 8.30.

La audiencia imputativa al líder de la barra de Central sufrió un retraso de cuatro horas debido a problemas relacionados con la conexión de internet y recién comenzó a las 18 en el Centro de Justicia Penal, de Sarmiento al 2800. Si bien la audiencia se inició pasadas las 14, luego de que Pillín se presentara por videoconferencia desde el penal de 27 de Febrero y Circunvalación ante la jueza Valeria Pedrana, hubo problemas técnicos que obligaron a que los funcionarios judiciales diagramaran un gran operativo policial para trasladarlo hasta el edificio judicial.

El fiscal Moreno le atribuyó ayer a Bracamonte, también conocido como Pelado, “haber realizado un conjunto de maniobras consistentes en la utilización de personas de su confianza como prestanombres y administradores, y de la creación, adquisición y/o utilización de sociedades comerciales, a través de las cuales puso en circulación en el mercado, bienes provenientes de presuntos ilícitos penales como amenazas coactivas, extorsiones, posible participación en maniobras defraudatorias que permitieron sus negociados ilícitos desde su posición de jefe en la barrabrava con el objetivo de que esos bienes, los que alcanzan provisoriamente la suma de 38.400.000 pesos adquieran la apariencia de un origen lícito, con el consiguiente riesgo de producir alteraciones en el orden económico y financiero local y comercial, como así también afectando la administración de justicia provincial".

* “Bracamonte se sirvió de su ex mujer, Natalia Lydia Salas, para adquirir bienes y registrarlos a su nombre, para evitar que las compras que realizaba figuren relacionadas a su persona y en consecuencia consiguió desviar la atención respecto a un inexplicable y exponencial aumento patrimonial. Salas ofició como administradora de los bienes que adquirió Bracamonte”. El trabajo de la acusación llegó a la conclusión que Salas compró a principios de 2013 tres departamentos en un mismo edificio en la zona norte por 155 mil dólares. La mujer exhibe además seis autos, dos motos, un cuatriciclo, y cuatro chapas de taxi valuadas en 20 mil dólares cada una. A su vez su hijo Andres Guillermo de 22 años, también fue señalado como administrador de sus bienes, al detectarse bienes cuya compra no pudo justificar por no tener ingresos acordes .

* Vanefra SRL es una pantalla utilizada por Bracamonte que pretende demostrar una actividad y un giro comercial que en la realidad no se advierte. Al momento de allanarse el domicilio de Avenida San Lorenzo 159 de Capitán Bermúdez, fijado además por Fernando Rigiracciolo como domicilio particular, no se encontró ningún rastro o indicio vinculado a las actividades que se describen en su objeto social. Por el contrario, en dicha dirección funciona una concesionaria de autos de nombre Yannantuoni.

* Otra de las firmas investigadas es SER-ECO adquirida en junio de 2018, por Bracamonte y Rigiracciolo. El allanamiento en Paraná 25 de Capitán Bermúdez, sede social de SER ECO, cuyo objeto social es el alquiler de baños químicos, corrió la misma suerte que el realizado en la sede de VANEFRA SRL, no existe rastro de la actividad declarada. Por el contrario, se constató la existencia de un gimnasio, Atlantic Gym, que pertenecería a Rigiracciolo.

* La firma Ruffino SAS es la que deparó mayores sorpresas: creada en 2019, Bracamonte la registró junto a su socio Sergio Daniel Quiroga quien además, es el intendente del estadio de Central. El amplísimo objeto social de RUFFINO SAS comprende desde la 1) Fabricación, comercialización, distribución, importación y exportación al por mayor y menor de indumentaria de ropa deportiva, calzados, prendas y accesorios de vestir, también incluye actividades como 2) Construcción, reformas y reparación de edificios residenciales y no residenciales, incluyendo viviendas unifamiliares, multifamiliares, departamentos, albergues, restaurantes, bares, bancos, oficinas y locales comerciales e instituciones deportivas. Y finalmente incluye, 3) Servicio de organización de convenciones, exposiciones comerciales, festivales, espectáculos, shows, galas, ceremonias y desfiles, incluyendo los culturales y deportivos. El rol que juega Ruffino SAS, es otra clara ilustración del accionar de Bracamonte: de la facturación de RUFFINO SAS durante el semestre septiembre 2019-febrero 2020, las ventas informadas totalizan $ 925.890, y llamó la atención al fiscal que el 87% de esas ventas, es decir $ 805.690, fueron facturados a nombre de un único cliente, que es casualmente el club Rosario Central. Sumado a ello, en el período abril -agosto del año pasado, Bracamonte registra facturas emitidas en carácter de monotributista, las que están dirigidas en su totalidad al club por un total de $ 465.570, en concepto de ventas de mates y bombillas, vasos de vidrio e indumentaria deportiva. La contadora del club informó que las facturas presentadas por Bracamonte fueron rechazadas por carecer de las formalidades exigidas.

*Según informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Bracamonte no registra compras informadas por indumentaria deportiva, uniformes, botines ni nada que se le parezca. Las únicas compras asociadas y registradas se corresponden a gastos en un centro de estética de Buenos Aires, Servicio Médico, gastos de servicios bancarios, gastos por $14.500 en compra de flores, pero no existe compra de los bienes que afirma comerciar y vender.

*El poder de Bracamonte ha llegado al punto de oficiar como líder de la barrabrava y a la vez de supuesto proveedor de indumentaria y artículos como vasos y mates, en primer lugar emitiendo facturas de forma directa como monotributista y luego desde Ruffino SAS junto al Intendente del Estadio. Evidencia de ello, es el secuestro en el domicilio de Bracamonte de cheques emitidos por Central dirigidos a 1) Vanefra SRL por el valor de $36.100 y 2) Ruffino SAS, por el valor de 115.272,65.

*Sin embargo, los negocios de Bracamonte en las actividades del club parecen no encontrar límites, en el allanamiento referido se encontró un tercer cheque emitido por Central por el valor de 660.030 dirigido a Jorge Andrés Bilicich, quien se dedica a la representación de jugadores de fútbol. Este hallazgo viene a confirmar aquellos secretos a voces que siempre rodearon al jefe de la barra en cuanto a su posible participación de las ganancias de los pases de jugadores de fútbol del club, es que no se advierte ninguna relación comercial entre Bilicich y Bracamonte. El mismo personal del club, en el allanamiento realizado en la sede confirmó con documentación que el cheque fue emitido como parte de pago a Bilicich en carácter de representante del jugador de fútbol Gastón Avila, vendido Boca, que dicha cartular pertenecía al último de 10 cheques emitidos por esa misma suma y que habían sido entregados en mano a Bilicich. Y aquí encuentra relación las denuncias que realizaba en 2008 por Horacio Usandizaga, quien fuera presidente de Central cuando resaltaba que la barrabrava, en ese entonces al mando de Bracamonte, presionaba a los jóvenes jugadores de fútbol y a sus padres para que firmen con el representante Juan Carlos Silvetti, quien tenía acordado un 10% sobre todas las ventas de jugadores de fútbol que se realicen en el club.