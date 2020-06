Carlos Bilardo dio positivo de coronavirus

El ex entrenador Carlos Bilardo, quien se encuentra internado en un geriátrico, dio positivo en un test de coronavirus este viernes. En total, serían once los residentes de la institución que están infectados.

No obstante, según confirmaron a Télam allegados a su familia, el ex director técnico campeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial México '86 y subcampeón en Italia '90 se encuentra en buen estado de salud y no presenta síntomas. "Está en buen estado, asintomático y de buen humor", indicaron las fuentes.

Bilardo, de 82 años, permanecía en la institución donde reside (The Senior Home), en el barrio porteño de Almagro, aunque sus familiares analizaban trasladarlo a una clínica.





El ex DT ya había sido testeado por covid-19 hace unas semanas a raíz de la aparición de un foco de contagio en la residencia donde vive, pero entonces había dado negativo. En ese momento, cuatro profesionales de la salud y cuatro residentes, de los cuales uno falleció, habían contraído la enfermedad.

Bilardo, de 82 años, permanece solo y aislado en una habitación de la institución porteña. El símbolo de Estudiantes de La Plata padece desde hace algunos años una enfermedad neurológica denominada síndrome de Hakim-Adams.