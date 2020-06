Menotti: "Gallardo se equivocó al pedir la vuelta de los entrenamientos"

César Luis Menotti, actual Director de Selecciones Nacionales de la AFA, sostuvo este lunes que el DT de River, Marcelo Gallardo, "se equivocó al pedir la vuelta de los entrenamientos" en medio de la pandemia de coronavirus porque es un tema que "tienen que definir los infectólogos y científicos".

"Me parece que se equivocó. Igual, lo respeto. El presidente de la AFA (Claudio Tapia) está pensando el proyecto, si Gallardo tiene el suyo, yo me atrevo a acompañarlo y a discutirlo", manifestó Menotti en declaraciones al programa "Independiente de América", por AM 750.

Y añadió: "Ahora, yo no puedo discutir con los médicos o con leyes establecidas por el Presidente de la Nación. Es complejo, no correspondería a los entrenadores".

En la misma línea, el DT de la Selección campeona del mundo en 1978 continuó: "No tengo opinión porque no soy médico, no soy infectólogo, no pertenezco al Ministerio de Salud. Esta decisión la tiene que tomar el presidente de AFA, con un comité ejecutivo donde está (Rodolfo) D Onofrio, el presidente de Racing (Víctor Blanco), con el asesoramiento de los médicos de la Asociación".

Por último, el Flaco hizo gala de sus conocimientos y diferenció entrenamiento de ensayos. "No es tan sencillo. Dicen: Queremos entrenar, ¿qué entrenamiento? El secreto del fútbol son los ensayos. ¿Qué es entrenar en el fútbol? Correr de a dos, hacer abdominales, eso lo pueden hacer. Lo que no se puede es ensayar".

Gallardo se había referido de manera vehemente hace dos semanas a que "había que terminar con la incertidumbre" de saber cuándo los planteles podían volver a entrenar, como respuesta al anuncio de Tapia -un día antes- de que la actividad se retomará cuando todo el país esté en Fase 4 de la cuarentena.

Tales expresiones le valieron numerosas críticas al DT de River, ya que se dieron mientras crece considerablemente el número de infectados en el país y cuando su equipo fue el primero en no presentarse a jugar por riesgo de contagio, en marzo, cuando todavía no había cuarentena.