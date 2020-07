Si no hay fútbol mejor ir preparando el retiro

La ansiedad de la dirigencia, de Cristian "Kily" González y el hincha de Central por conocer el futuro de Marco Ruben no se resolverá en los próximos días. El ídolo canaya formalizó ayer, ante los dirigentes, el deseo de conocer el futuro del fútbol argentino respecto a su agenda de regreso a la competencia, para antes definir su continuidad en la práctica profesional. La incertidumbre se extiende en Arroyito y es una posibilidad cierta su retiro mientras más lejos quede el retorno de los torneos. “La decisión es que si sigue jugando lo hará solo Central”, confió Andrés Miranda, representante del goleador canaya.

Los dirigentes de Central conocieron ayer, en reunión con Miranda, la situación de Ruben. El jugador más importante que puede tener el equipo del Kily González para la próxima temporada aún no despejó dudas personales respecto a su permanencia en la práctica activa de fútbol. El ídolo de Central no descarta el retiro de la actividad si la pandemia de coronavirus retrasa la vuelta de los torneos en el país más allá de septiembre. Si bien hay expectativas en la Asociación del Fútbol Argentino se retomar los entrenamientos en el corto plazo, hasta que no haya una certeza, Ruben no quiere tomar una decisión.

“Hasta que no esté la planificación de acá a diciembre Marco (Ruben) no va a tomar una decisión si sigue jugando al fútbol o no. Espera por la diagramación de partidos y entrenamientos de acá a fin de año. Y si sigue jugando se iniciarán las conversaciones por su contrato”, explicó Miranda a este diario.

Aunque de la reunión de ayer los directivos auriazules se fueron con una certeza que no es menor. “Si decide seguir jugando será solo en Central, si no se retirará”, afirmó el representante del delantero. Esto significa que Central no tendrá competidor, incluso a pesar de las ofertas que puede tener Ruben, de muy buen presente hasta que la pandemia paró el fútbol. Y tampoco será la negociación económica un problema para su renovación. La decisión de Ruben de seguir jugando o retirarse no tiene ninguna variable económica en análisis.

De esta manera Cristian González deberá esperar, al menos, a la segunda quince de julio para conocer la determinación de Ruben. La decisión del goleador es decisiva en el armado del equipo del Kily debido a su jerarquía. Central no puede encontrar en el mercado ningún jugador de esa relevancia con su encogido presupuesto.

El flamante técnico auriazul, entre tanto, se ocupa por lograr la vuelta de algunos ex jugadores del club que se encuentran en el exterior. Uno de los apuntados es Damián Díaz, de presente en Barcelona de Ecuador. González compartió equipo con Díaz en su última etapa como jugador de Central y le propuso el regreso a Arroyito. Pero la invitación está sujeta necesariamente a una negociación entre clubes, dado que Díaz tiene vínculo en Ecuador hasta diciembre de 2021. Es un jugador importante del equipo por lo cual su desvinculación es difícil de concretar sin, al menos, una indemnización para Barcelona. Central no tiene fondos para comprar el pase de ningún jugador, por lo cual la vuelta de Díaz a Central depende exclusivamente de la posibilidad que encuentre el jugador de negociar su salida anticipada de Ecuador. Entre los que se ofrecieron volver están Pablo Alvarez y Emiliano Vecchio, pero en ambos casos el técnico canaya no mostró interés.