Detenciones por espionaje ilegal: uno de los abogados de Cristina Kirchner dijo que "esto toca la puerta de Mauricio Macri"

Consultado sobre las detenciones que ordenó el juez Federico Villena en la causa de espionaje ilegal en la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, opinó lo siguiente: "Es muy increíble, importante, trascendental. Si bien uno lo esperaba, no lo esperaba tan pronto. Veremos cuántos se convertirán en arrepentidos. No tengo dudas de que se convertirán. Esto toca la puerta de Mauricio Macri", dijo. Y agregó: "Por algo está deteniendo el juez, porque la detención es la excepción y la libertad es la regla. Creo que en las próximas horas veremos otra detención por obstrucción de la justicia. Me refiero a Nieto".

Por su parte, Leopoldo Moreau, duputado titular de la Comisión Bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia, dijo: "Era un paso inevitable, no se trataba de un grupo de loquitos sueltos que habían llevado acciones de espionaje, es una organización estatal de espionaje. No puedo hablar sobre la causa judicial porque no la conozco, pero sí puedo decir lo que llevamos adelante en la comisión bicameral de inteligencia", señaló. "Lo que puedo afirmar es que estamos ante la red de espionaje estatal, la persecución más grande de Argentina, con la excepción de la dictadura. Y el Presidente tenía una responsabilidad en eso. Por la información que venimos recopilando no hay ninguna duda de la responsabilidad de Macri", apuntó el legislador radical kirchnerista, y se preguntó: "¿Quién podía tener interés en espiar a la hermana de Mauricio Macri si no él?