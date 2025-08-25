Patricia Bullrich bajo la lupa: autorizó compras por más de $8.000 millones a la droguería investigada por coimas
La filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), derivó en una causa federal que alcanzó a la Droguería Suizo Argentina S.A. y desató una crisis política en Balcarce 50.
Los allanamientos ordenados por el juez federal de la causa incluyeron sedes, domicilios y vehículos vinculados a la empresa. En los procedimientos se secuestraron dispositivos, documentación y —según actas de procedimiento incorporadas al expediente— dinero en efectivo en moneda extranjera.
En lo que va de 2025, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich, la Policía Federal Argentina (PFA) adjudicó compras millonarias de medicamentos e insumos a la Droguería Suizo Argentina S.A., empresa en el centro de la causa federal por sobornos y presuntos retornos.
Leé la nota completa
Lule Menem rompió el silencio
Tras casi cuatro días de silencio y desconcierto, el Gobierno parece haber encontrado su libreto para hacer frente al escándalo que lo involucra en una presunta trama de corrupción vinculada con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La línea va por el lado de hablar de una "operación" y evitar dar respuesta sobre las coimas denunciadas.
En ese contexto, el asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem se refirió por primera vez públicamente al escándalo que lo involucra. En un comunicado publicado pasada la medianoche, se limitó a denunciar que se trata de "una burda operación política del kirchnerismo".
Lule aparece mencionado en los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de ANDIS, como uno de los beneficiarios de aportes que se les exigían a laboratorios farmacéuticos para garantizarles contratos con el Estado. La otra señalada en esas escuchas es la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Leé la nota completa
Los que financian a los libertarios
Por Leandro Renou
La inminencia de las elecciones legislativas aceleró los tiempos del proceso de recaudación de fondos del partido de gobierno, La Libertad Avanza (LLA). En pleno sacudón por el escándalo de las coimas que disparó el ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, un cúmulo de empresas privadas de farmacias, agro, traders financieros, una aceitera muy importante y hasta ex socios de Vicentín ya blanquearon dineros en apoyo al oficialismo. En paralelo, el internismo oficial en el Triángulo de Hierro entre Karina Milei, los Menem y Santiago Caputo -que se recalienta ante el coima gate- obligó a replantear el esquema de buscadores de dinero.
En los registros oficiales de aportantes de campaña que maneja la Cámara Nacional Electoral, Página I12 rastreó señales de manos privadas poniendo pesos para la campaña legislativa de los candidatos libertarios.