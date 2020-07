El tercer test a Bilardo le dio negativo

Carlos Salvador Bilardo no está contagiado de coronavirus ya que el tercer test que le realizaron, tras una confusa situación generada el domingo pasado respecto de un informado positivo anterior, arrojó resultado negativo, según indicó su hermano Jorge en su cuenta de Twitter.



"Mi hermano está bien. El resultado del laboratorio dio positivo, pero estaba mal. Es negativo. En nombre de toda la familia agradezco a la gente de OSDE, médicos del IADT y a toda la gente de The Senior Home, donde va a continuar haciendo la recuperación", expresó Jorge Bilardo en ese tuit.



La información fue ratificada por allegados a la familia del ex entrenador del seleccionado argentino, de 82 años, quienes confirmaron que Carlos Bilardo "ya fue trasladado a Senior Home (el centro asistencial donde de encontraba previamente), porque al estar en buen estado no tenía sentido que siguiera internado en el IADT (Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento)".



El pasado sábado, tras conocerse la noticia el día anterior de que Carlos Bilardo tenía coronavirus, se dispuso su traslado al IADT, sitio que eligió su familia para que fuera atendido por quienes son sus médicos de cabecera desde sus últimas complicaciones de salud que lo habían llevado a The Senior Home, en el barrio de Almagro.



Sin embargo, Jorge Bilardo había afirmado el pasado domingo, siempre vía Twitter, que su hermano no tenía covid-19, y que esto había sido "un error de comunicación" del lugar donde había sido testeado, aunque el tuit en el que había divulgado la especie lo borró un par de horas más tarde, sembrando dudas al respecto.



El ex entrenador volvió a The Senior Home, donde pasa sus días a partir de declarársele el síndrome de Hakim -Adams que le diagnosticaron en 2017, una enfermedad neurodegenerativa que deterioró su salud desde entonces.



En ese centro se confirmaron a principios de mes ocho casos de coronavirus y la muerte de una mujer internada en el lugar a causa de la pandemia, por lo que la institución había realizado una serie de hisopados de manera privada a todos los residentes y miembros del personal sanitario.