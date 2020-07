Francescoli: "No estoy de acuerdo con un torneo de 30 equipos"

El manager de River, Enzo Francescoli, cuestionó la decisión de la AFA de eliminar los descensos por dos temporadas, y apoyó las declaraciones del entrenador Marcelo Gallardo al afirmar que "hay muchas cosas por preparar y no se están haciendo" en el fútbol argentino.

"No estoy de acuerdo con un campeonato de 30 equipos y tampoco con la eliminación de los descensos, porque se pierde mucha motivación. Vamos a entrar en un momento difícil, con muchos jugadores libres", sostuvo Francescoli en declaraciones radiales.

Y añadió sobre el receso por la pandemia de coronavirus: "Estoy de acuerdo con lo que dijo Marcelo Gallardo, hay que empezar a moverse. Hoy no es el momento pero hay muchas cosas por preparar y no se están haciendo". "Preocupa que otros equipos que juegan la Copa Libertadores ya estén entrenando. Cuando se inicie, los planteles no van a estar todos con la misma preparación", sostuvo el uruguayo.

En la misma línea, insistió: "Gallardo no habla por el poder mediático que pueda tener. En aquel momento (cuando pidió no jugar ante Atlético Tucumán) era diferente, no teníamos un protocolo. Hoy hablamos de entrenar y sabemos que con un lógico cuidado, los jugadores pueden hacerlo".

"Me parece bien que si los clubes del interior pueden entrenar, lo hagan. No creo que haya una ventaja deportiva, nadie está buscando eso. Los cuerpos de los jugadores sufren", concluyó el manager de River.