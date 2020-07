Alexis Zárate deberá cumplir en la cárcel su condena por abuso sexual

El exfutbolista de Independiente Alexis Zárate, quien en 2017 había sido condenado por el abuso sexual de una joven, fue detenido este viernes en el partido bonaerense de Avellaneda, luego de que la Suprema Corte provincial rechazara un recurso extraordinario federal presentado por su defensa, informaron fuentes policiales y judiciales.



Zárate (26) fue detenido cerca de las 16 en la puerta de su casa, en la localidad de Pineyro, en el partido de Avellaneda, y fue trasladado a una comisaría a la espera de que el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) encuentre un cupo en algún penal de la provincia, donde deberá cumplir la pena de seis años y medio de prisión por el abuso sexual cometido en 2014.



La detención fue ordenada por el juez Nicolás Plo, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Lomas de Zamora, quien confirmó que la decisión fue adoptada tras el fallo de la Suprema Corte bonaerense que rechazó un nuevo recurso de la defensa del condenado.

"En supuestos como el presente la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar el alcance de la apelación federal por vía del caso excepcional de la arbitrariedad. En el caso, los recurrentes no refutaron los fundamentos por los que esta Corte rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. En rigor, la defensa bajo la denuncia de arbitrariedad por omisión de tratamiento, solo exhibe un criterio divergente acerca de la fijación de los hechos y su prueba, cuestiones que resultan propias de los jueces de la causa", escribieron en el fallo los jueces Daniel Soria, Luis Genoud, Eduardo Pettigiani, Sergio Torres, Eduardo De Lázzari y la jueza Hilda Kogan.

"Tras el fallo, se le corrió vista al fiscal Ramiro Varangot, quien solicitó la detención, por lo que ordené a la Policía Bonaerense que lo fuera a buscar a su casa", explicó el magistrado. El juez Plo afirmó además que solicitó "al Servicio Penitenciario Bonaerense que busque un lugar para alojarlo que sea acorde para mantener encerrado a una persona que fue condenada por un delito contra la integridad sexual".



Por su parte, la abogada Raquel Hermida Leyenda, quien representa a la víctima de la violación, expresó su satisfacción por la decisión del juez y dijo que "se hizo Justicia después de tantos años". "Estamos todavía llorando todos con la familia de la emoción, totalmente contentos y de alguna manera creyendo que se hizo justicia. La verdad es que fue un gran logro", afirmó.



"Tenemos que dejar en claro que esta causa es un antes y un después, cambia la jurisprudencia. En primer término, hay que partir de creerle a la víctima y proseguir la investigación. Y en segundo término, en la validez de las pericias psicológicas y psiquiátricas en el proceso de abuso. Esto significa de ahora en más que las mujeres víctimas van a ser creídas", destacó.



Zárate se encontraba esta tarde trabajando en un local de comidas y su abogado le avisó que tenía que presentarse en su casa luego de haber sido notificado del fallo del máximo tribunal bonaerense. "Él estaba trabajando y le dije que fuera a la casa porque lo iban a ir a detener ahí, así que fue y lo detuvieron en la puerta", indicó el abogado defensor Gonzalo Falco.



Previamente a ser alojado en una unidad penitenciaria, por protocolo de seguridad sanitaria, el exjugador será sometido a un hisopado y, en caso que diera negativo, probablemente vaya a un pabellón evangelista, dado que esa es la religión que practica.



La detención de Zárate se concretó tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense que, con la firma de Luis Esteban Genoud, Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan y Sergio Torres, desestimó por "inadmisible" el recurso extraordinario federal por el cual la defensa de Zárate pretendía llegar a la Corte Nacional para que se reviera la condena. En el fallo, los ministros de la Corte provincial entendieron que la defensa "no logró demostrar la arbitrariedad en la sentencia".



La Corte ya había rechazado en diciembre un recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley presentado por la defensa de Zárate y sostuvo que se probó debidamente en el juicio que la víctima no consintió en la relación sexual, tal como lo declaró la mujer y por diversos testimonios oídos en el juicio.



El abogado Falco confirmó que el próximo martes presentará un recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia, aunque para la querella esa opción no tiene efectos suspensivos sobre la condena, por lo que Zárate debería aguardar en prisión hasta tanto se resuelva su pedido.



"La idea es no recurrir la detención porque él quiere cumplir la pena, así que como la Corte de provincia me rechazó la posibilidad de que la Corte nacional revise la sentencia, iré mediante el recurso directo ante la Corte Suprema para que dé tratamiento al tema", precisó el letrado.



El exfutbolista de Independiente y Temperley fue condenado por haber abusado sexualmente de la víctima en marzo de 2014, cuando el también jugador de Independiente Martín Benítez y la joven, quien entonces era su novia, fueron a bailar a un boliche de Quilmes y regresaron al departamento de Zárate, ubicado en Brandsen al 5900, en Wilde, donde tuvieron relaciones sexuales.



Según se determinó en el juicio oral, la pareja se quedó dormida y fue en ese momento cuando Zárate ingresó a la habitación y abusó de la mujer, quien se despertó y comenzó a forcejear con él y a gritar para que Benítez la ayudara.



Después de más tres años de instancias legales, la joven logró que la causa llegara a juicio en 2017, cuando el futbolista fue declarado culpable del delito de "abuso sexual con acceso carnal" y condenado a seis años y medio de prisión.



Sin embargo, la defensa apeló la decisión y mientras la Cámara de Casación tomaba una determinación el futbolista se había ido a jugar al equipo FK Liepaja de Letonia, de donde tuvo que regresar ante un pedido que hizo la abogada de la víctima.



Luego de esta situación, el TOC 1 le prohibió a Zárate, el 25 de noviembre de 2018, salir de la provincia de Buenos Aires y fijó una perimetral para que no se acerque a la víctima.