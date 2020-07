Seguridad: Berni y Frederic le bajan el tono a la polémica

Como ya lo había hecho el ministro bonaerense Sergio Berni, en una entrevista televisiva , la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic buscó bajarle el tono y dar por terminada la polémica con su par bonaerense, al considerar que "de alguna manera se disculpó" por su irrupción en un operativo de control de la Policía Federal.

"El reconoció que se trataba de un inconveniente que quiso subsanar con su estilo, distinto del mío, y de alguna manera creo que se disculpó, porque no tenía jurisdicción", subrayó la funcionaria nacional, y descartó que haya un "problema de coordinación" entre las carteras de Seguridad de la Nación y de la provincia de Buenos Aires. "El también lo señaló. No hace falta que hablemos todos los días, hay coordinación entre las segundas y terceras líneas", explicó.

Sobre los dichos de Berni, que dijo que no hablaba con ella desde antes del inicio de la cuarentena, en marzo pasado, aclaró: "Eso no es así. Nos vimos varias veces en estos cien días". La ministra nacional dio por cerrada de esta forma la polémica que se dio días atrás, cuando Berni apareció en el retén dispuesto en Puente La Noria y cuestionó las demoras de tránsito generadas por el operativo. "Estoy en la sala de situaciones para que se tomen definiciones, no para que estemos consultando, consultando", se quejó entonces.

La aparición de Berni, que fue registrada por las cámaras de televisión y acompañada con críticas del funcionario bonaerense a la cartera nacional de Seguridad, generó mucho malestar en el Gobierno, donde distintas fuentes dijeron que había "cansancio" frente a sus actitudes. Además, varios funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación salieron a criticarlo. "Se extralimitó en sus responsabilidades y de una manera muy irresponsable. No sé lo que está esgrimiendo porque el ministro tiene mi teléfono, entonces, si tuviera buenas intenciones me hubiera llamado y no estaría apareciendo frente a las cámaras de televisión", declaró públicamente el secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba.

Berni ya había salido a bajarle el tono a la disputa afirmando que la discusión fue "algo minúsculo" y sosteniendo que "todos los días" se trabaja "coordinadamente". En ese contexto, el ministro bonaerense aseguró que "cada día se trabaja más coordinadamente" entre la Nación y la Provincia y, al ser consultado sobre si conversaba con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó: "Todos los días hablamos".