"Una mesa" para agrotóxicos

La ministra de Ambiente y Cambio Climático Érika Gonnet admitió que el gobierno provincial no tiene proyecto propio sobre fitosanitarios y promovió la conformación de una “mesa” que congregue a todos los “actores necesarios” para sancionar una nueva ley de agrotóxicos, un reclamo de añares en las organizaciones ambientalistas, sin resolución en la Legislatura. La funcionaria eligió ser “muy prudente” porque, explicó, “no hay que estar ni de un lado ni del otro”. Por otro lado, en diálogo con Rosario/12, la oriunda de Granadero Baigorria apuntó, en referencia al problema de los incendios en las islas entrerrianas, que Nación trabaja para declarar reserva a la zona del Pre Delta.

A fines de noviembre de 2019, la Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto para modificar la ley provincial 11.273, que regula el uso de productos fitosanitarios en la región, y ampliar los límites para la fumigación. La distancia permitida para fumigar en las zonas urbanas pasaría de 500 a 1.000 metros, y en el segundo de 3.000 a 5.000 metros. Pero el proyecto no avanzó en el Senado, pese a la intensa militancia de la multisectorial Paren de fumigarnos. A principios de enero, el ministro de Producción Daniel Costamagna le dijo al portal Punto Biz que en 60 días el Ejecutivo derivaría a la Legislatura un proyecto propio de ley de agrotóxicos, pero pasaron casi cuatro meses desde esa estimación y nada ingresó.

Cuando Rosario/12 le preguntó a Gonnet si la Casa Gris presentará proyecto propio, la funcionaria respondió: “Como proyecto propio no, no es que no se esté pensando, insisto en que estamos trabajando Producción, Ambiente y todos los actores necesarios para que nos sentemos en una mesa, no a comenzar a hablar, porque creo que se viene hablando, pero todos tenemos que hablar en pos de mejorar cualquier tipo de situación, que todos sabemos que suceden a lo largo de la provincia”. En esa misma línea, la ministra rescató otros lugares”, a los que consideró “modelos” en función de cómo trabajan “con sistema de cultivos diferentes”.

“Se sigue trabajando sobre este tema en nuestro ministerio, es un tema que lo tenemos que hablar todos sentados en una misma mesa con los fundamentos correspondientes y no poniéndonos de un lado o del otro, porque caemos en la bendita grieta y parece que no podemos abordar esta temática, que es una problemática y creo que se ha avanzado muchísimo en las buenas prácticas”, ahondó Gonnet, al tiempo que se reconoció “muy prudente”. “Si queremos ir a un nuevo camino, un nuevo consenso, tenemos que estar todos sentados en un mismo lugar e ir juntos para poder solucionar. Si esto es tratar una nueva ley, si es tratar una ley que esté en la Legislatura… todo lo podemos conversar”, apuntó.

Por otro lado, la titular de Ambiente y Cambio Climático reflexionó que la situación de incendios en las islas “está mucho mejor”, aunque se continúa con el monitoreo “todos los días”. “Seguimos trabajando con el Programa Integral Estratégico de Conservación y Aprovechamiento Sustentable del Delta (Piecas) para abordar la estrategia que planteó el ministro Juan Cabandié en cuanto a que eso se declare reserva, lo estamos hablando con el gobierno de Entre Ríos, hay diferentes posibilidades, tenemos casi un millón de hectáreas en el Pre Delta”, señaló, al tiempo que explicó que, si se logra dicho cometido, las tierras podrán verse sometidas a “diferentes usos”, inclusos desarrollos, “pero de una manera sostenible”.

Finalmente, Gonnet castigó a los funcionarios predecesores del área porque los trámites “tardaban mucho”. “La industria o desarrolladores urbanísticos tenían que esperar años para que se expidieran, en el medio las cosas se desarrollaban igual o siempre quedando débiles con la cuestión de los papeles. Quiero que se deje de hablar de nuestro Ministerio como un lugar de trámites y no hablemos realmente de ambiente y cambio climático como debe ser. Tenemos que ser expeditivos en cuanto a trámites, no ser burócratas”, cerró.