Tenis: Se vienen cambios en el ranking de la ATP

En vistas del regreso de la acción en el circuito de tenis masculino y para aportarle a sus jugadores "flexibilidad, justicia y estabilidad", la ATP anunció este lunes la revisión de su sistema de puntos y la implantación de un ranking de 22 meses, que reemplazará al tradicional de 52 semanas que determinaba la clasificación y que permitirá a los jugadores que así lo deseen no competir durante el 2020.

El nuevo sistema de contabilización del circuito -que se reanudará el próximo 14 de agosto con la disputa del ATP 500 de Washington- comprenderá desde el pasado mes de marzo de 2019 hasta diciembre de este año. La clasificación del deporte se encuentra suspendida desde el 16 de marzo, apenas unos días después de que se interrumpiese el circuito antes de la disputa del Masters 1.000 de Indian Wells.



Así como fue hasta el comienzo de la pandemia en la clasificación que lidera el serbio Novak Djokovic, el nuevo sistema de puntos establecerá el ranking de un jugador a partir de sus 18 mejores resultados, con la excepción de que los mismos corresponderán a torneos jugados entre marzo del año pasado y diciembre de este año.

Vale aclarar que no se podrá contar dos veces el mismo torneo en este sistema. Es decir, un tenista que haya jugado el Masters de Madrid en 2019 no sumará el doble de puntos por jugarlo también en 2020, si no que solo se utilizará el mejor resultado de las dos participaciones. En el caso de que el circuito se vuelva a ver alterado por la pandemia en 2021, la ATP considerará volver a hacer ajustes a la clasificación.



Según explicó la Asociación, esta nueva medida se introduce para dar "flexibilidad y justicia" a los jugadores con vistas al condensado calendario de lo que resta de año. Del mismo modo, el comunicado oficial aclara que otra de sus intenciones es la de "proveer estabilidad para aquellos jugadores que no puedan competir o prefieran no hacerlo este año, por cuestiones de salud o seguridad".

Al día de hoy, los diez primeros lugares del ranking de la ATP son los siguientes: Novak Djokovic, 10,220 puntos; Rafael Nadal, 9,850; Dominic Thiem, 7,045; Roger Federer, 6,630; Daniil Medvedev, 5,890; Stefanos Tsitsipas, 4,745; Alexander Zverev, 3,630; Matteo Berrettini, 2,860; Gael Monfils, 2,860; David