La UIA pide un mayor incremento del gasto

La Unión Industrial Argentina (UIA) elaboró un documento en donde le pide al gobierno que incremente la expansión fiscal para sostener la producción. Sugiere que el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) continúe parcialmente hasta fin de año junto al fortalecimiento del seguro de desempleo y del Repro, otra herramienta de asistencia para el pago de salarios. También pide ampliar la moratoria tributaria y mayores prórrogas en el vencimiento de impuestos y otras facilidades crediticias. Al mismo tiempo, exige “no agregar nuevos impuestos”

La única forma de aplicar el plan de la UIA es la profundización de la asistencia del Banco Central al Tesoro mediante emisión monetaria, dadas las fuertes restricciones en materia de financiamiento interno y externo. Como en toda crisis, los empresarios exigen al Estado recursos y gestión, mientras que en tiempos menos turbulentos aprueban el desmantelamiento de habilidades estatales.

La pandemia y la crisis

La actividad industrial ya está en los niveles de 2003 y las exportaciones, parejas con los números de 2004. Más del 60 por ciento de las empresas no están produciendo o bien tienen caídas de ventas mayores al 50 por ciento. Desde 2015, el PBI Industrial per capita, que se usa para medir el desarrollo económico de un país, se retrajo un 17 por ciento y ya está en los niveles de 2004.

En mayo, el 41 por ciento de las empresas no pudieron pagar completamente sus impuestos, el 29 por ciento no llegó a cubrir compromisos financieros, el 27 por ciento tuvo retraso con proveedores y el 18 por ciento no abonó los servicios públicos.

En el último año, disminuyó en casi 39 mil puestos la plantilla industrial, y desde 2015 la reducción llega a casi 165 mil puestos. Desde mediados del año pasado, 3063 empresas netas dejaron de hacer aportes al sistema previsional, lo cual es un indicador de cese de actividades, y desde 2015 la baja neta de empresas es de 6475 (el 11,6 por ciento del total).

Nueva normalidad

“La nueva normalidad implica un gris entre apertura total y cuarentena, donde se convive con el virus evitando un rebrote. Hasta que se encuentre la vacuna, esto va a implicar menor nivel de actividad económica en general, menor actividad turística y necesidades de readaptación productiva”, diagnostica la UIA. En el plano internacional, hay un fuerte viento de cola, con caída récord del comercio global, retracción de la inversión extranjera directa y menor crecimiento.

Según el relevamiento de la UIA, el paquete de apoyo a las empresas y hogares por parte del Estado argentino para sortear la pandemia es del 5 por ciento del PBI, lo cual en términos relativos implica la mitad que el brasileño (10 por ciento del PBI) y un tercio del peruano (15 por ciento del PBI). También está por debajo del chileno (6,7 por ciento del PIB) y mucho más atrás que países desarrollados como Alemania (32 por ciento), Italia (29,6), Estados Unidos (28,0), Japón (21,0) y Francia (19 por ciento del PBI). La razón por la cual el paquete de ayuda del Estado argentino está por debajo de los países vecinos es falta de crédito externo a causa del virtual default y de la fuerte restricción en el financiamiento interno, consecuencia del “reperfilamiento” del gobierno anterior.

“Será clave mantener y ampliar las medidas fiscales y monetarias anunciadas, brindar incentivos para sostener las exportaciones y aliviar la presión impositiva del sector productivo. Es central en este marco que no se creen nuevos impuestos que afecten más la sostenibilidad de las empresas”, pide la UIA al gobierno.