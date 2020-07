Con muy buena respuesta de parte de rosarinas y rosarinos, este fin de semana debutó una novedosa medida que el municipio puso en marcha con el propósito de promover el distanciamiento social durante los encuentros afectivos. Se trata de los círculos del respeto, demarcaciones de tres diámetros con dos de separación entre sí, que se efectuaron en el Parque de las Colectividades (desde el Macro hasta el bar Riomío).

Como prueba piloto, en respuesta a una propuesta del Concejo municipal y en sintonía con la Fase del respeto, la propuesta fue muy valorada por la gran cantidad de personas que se acercó a esta zona de espacios verdes tan convocante para disfrutar de las soleadas jornadas.

Con la presencia activa de 80 agentes de la Secretaría de Control y Convivencia municipal, grandes y chicos se apropiaron de los espacios delimitados, unos 75 en esta primera etapa, respetando las premisas de no formar grupos que superen las diez personas, utilizar cubrebocas en todo momento, no compartir mate, así como no hacer uso de juegos, gimnasios públicos ni bebederos.

Tal como habían adelantado desde la Municipalidad, y teniendo en cuenta la positiva recepción registrada, la idea es extender la iniciativa e implementarla en otros parques y espacios verdes de la ciudad, con la firme decisión de garantizar la continuidad de los buenos resultados obtenidos hasta el momento en la prevención del Covid-19.