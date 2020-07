Esperan nuevos casos por testeos en una minera y un molino de Jujuy

El titular de la Cartera de Gobierno, Ricardo Villada, realizó una conferencia de prensa en donde informó que en las próximas horas se conocerán nuevos casos de COVID-19 debido a que se darán los resultados de los testeos realizados en un molino y una minera radicados en Jujuy pero donde trabajan muchos salteños.

El funcionario se refirió a la empresa Exar, que realiza un proyecto de extracción de litio en Cauchari, y donde se registraron dos casos positivos el fin de semana de dos salteños que trabajaban allí y fueron detectados tras un test rápido al querer regresar a la provincia.

En el caso de la molinera de Pampa Blanca, tres trabajadores oriundos de la ciudad de Güemes fueron los que dieron resultados de PCR positivo. La empresa está radicada en aquella localidad de Jujuy, pero por la cercanía, muchos salteños se desempeñan allí durante el día.

Villada aseguró que todos los contactos ya fueron aislados y se realizó un cerco epidemiológico. Se esperan los resultados durante el día de hoy.

Las medidas y la evolución

Ricardo Villada rescató que luego del pico de casos que se dieron entre el viernes y el sábado últimos (28), entre el domingo y el lunes se registraron cuatro, de los cuales uno no tenía residencia en la provincia, sino que provenía de Neuquén y estaba culminando su cuarentena.

Dijo que a partir de ayer, cuando entró en vigencia la Resolución 38 del Comité Operativo de Emergencia (COE), para impedir el ingreso de vehículos de otras provincias se redujo a “cero” la circulación. Sólo ingresan quienes tienen el permiso expedido por las autoridades sanitarias de la provincia y los transportes de sustancias alimenticias.

Con respecto a la circulación de los camiones, informó que a partir de mañana se los identificará con una faja al ingreso a la provincia, y de esa manera, agilizar el tránsito dentro del territorio.

También aclaró que se impidió el arribo de un vuelo privado procedente de Buenos Aires con gerentes de una minera radicada en Salta. Villada explicó que en comunicación con las autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil, lograron que ese viaje no se realice.

Luego se refirió a las demás medidas que tomó la provincia para todo su territorio, en cuanto a volver a restringir algunos deportes de conjunto, o volver al uso de la terminación del DNI y al horario de cierre a las 20 y no a las 24 como estaba dispuesto.

Aseveró que son para “bajar la cantidad de gente en la calle, pero no para castigar a nadie”, y confesó que el objetivo es tener un porcentaje menor al 75% de circulación, “hoy estamos por encima del 85%”. Indicó que a partir del lunes ya se pudo ver menos gente circulando por el centro de la ciudad de Salta, “pero necesitamos hacer lo mismo en el macro centro y algunas ciudades”.

“El número de casos ha superado los 80.000 en nuestro país, por lo que necesitamos mantener la guardia en alto”, dijo, y comunicó que en Salta ya se registraron 79 casos detectados, 55 con residencia en la provincia.

Volvió a repetir que las medidas no buscaba perjudicar a nadie y argumentó el cierre a las 20 horas de los locales gastronómicos porque no son esenciales. “Una cosa es salir a laburar y otra es salir o hacer campeonatos todo el día. Está bueno salir a dar una vuelta y tomar una cerveza, pero tratamos que la gente no se amontone en todos lados. No tenemos problemas ideológicos con la noche y la gente que quiere salir a divertirse, pero tenemos que bajar el porcentaje de salidas”.

“Si logramos contener esta situación, por ahí el domingo decimos meta, volvamos hasta las 24”, dijo a continuación. Y sostuvo que el gobierno intenta no golpear las actividades económicas, “por eso no quisimos volver a la fase 1. Más de 11 provincias han tomado medidas de esa naturaleza”.

Descartó que el Hospital Materno Infantil, no tenga las medidas necesarias para alojar mujeres y niños con la enfermedad y aseguró que posee “un área COVID-19 preparada para las mamás y otra para los chiquitos”.

Por último, negó nuevamente que en Salta se pueda asegurar que hay circulación comunitaria del virus, “hasta que el Ministerio de Salud de la Nación lo determine fehacientemente”.

Decreto 255

Con respecto a las críticas y el habeas corpus que presentó la Secretaría de Derechos Humanos de Nación contra la violencia institucional desatada en Salta a partir del decreto 255/20 que le da el poder a la policía para controlar la circulación en el marco de la pandemia. Comentó que mantuvo conversaciones con la titular del Comité Nacional contra la Tortura, María Laura Leguizamón. “Le di todas las garantías y contará con mi apoyo para que se garanticen todos los derechos”.

“No queremos una policía que no sea controlada, y si hay que modificar esa ley que dispusimos exclusivamente en el ámbito de la pandemia lo haremos”, dijo el funcionario. Agregó que también está escuchando a los representantes de organizaciones y de la oposición “para seguir todas las normas que establecen las garantías de derechos humanos”.

“No estamos con el librito bajo el brazo para ver a quien procesamos, le estamos pidiendo a todos que nos cuidemos y tratemos de respetar las normas y no circular”.

Pero aclaró que el decreto fue consensuado “tenía el visto bueno de los legisladores y la justicia”.

Control de fronteras

Villada negó algunas denuncias que circulaban y que indicaban que el ejército se había retirado de las zonas de frontera con Bolivia. “Están en el monte y patrullando, en Aguas Blancas hasta Los Toldos y Salvador Mazza, siguen presentes y no se fue nadie”, concluyó.