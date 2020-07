Una agenda en común con los temas urgentes

El gobernador Omar Perotti recibió ayer al ex mandatario y actual presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz. "No hay espacio para mezquindades opositoras ni oficialistas, hay espacios para trabajar juntos, porque la gente está muy mal", le dijo Perotti al dirigente socialista, que no sólo coincidió con el diagnóstico sino que además le propuso la necesidad urgente de construir una agenda con políticas de Estado que apunten a la recuperación de la economía y definir nuevos instrumentos para el abordaje de la crisis social y la seguridad. De esta manera, la primera reunión formal del Frente Progresista con el gobierno de Santa Fe fue calificada de positiva.

Antes del encuentro, Perotti dijo que tenía “las mejores expectativas porque se trata de construir en beneficio de todos los santafesinos, en momentos particularmente críticos". “Es un momento muy particular del país y también de la provincia, no hay espacio para mezquindades opositoras ni oficialistas, hay espacios para trabajar juntos, porque la gente está muy mal. Y lo que menos tenemos que darle son diferencias, disputas, que no ayudan a que el día a día pueda ser menos duro. Porque todos saben que lo es. Y ahí me parece que la política tiene que estar a la altura de las circunstancias, de los esfuerzos y los sacrificios que está haciendo la gente”, sostuvo.

Perotti enumeró la caída de recursos provinciales, los problemas que atraviesa cada uno de los sectores productivos, confesó que recibe cientos de pedidos diarios de asistencia para actividades que no se pueden desarrollar y que no están cubiertas por ninguna ayuda nacional. "Estamos combinando programas de las dos jurisdicciones, para que ningún santafesino quede sin apoyo", señaló.

Lifschitz le expresó su preocupación por “la situación social y económica, que se ha visto agravada por el impacto de la cuarentena”, así como también por “el recrudecimiento de la violencia en Rosario y Santa Fe”. En ese marco, hizo hincapié en “la necesidad urgente de construir una agenda de recuperación de la economía y definir nuevos instrumentos para el abordaje de una crisis social que se ha profundizado. Lo mismo vemos en materia de seguridad, donde se requieren políticas de Estado”.

“En un momento en que la grieta se profundiza a nivel nacional, en la provincia de Santa Fe podemos dar una señal distinta a la sociedad y eso es importante, porque la gente está agobiada por los problemas”, agregó.

“Fundamentalmente, hablamos del futuro inmediato, de la necesidad de abordar la cuestión social en las grandes ciudades, el Gran Rosario y el Gran Santa Fe en especial. El problema de los jóvenes, particularmente, porque veníamos de un proceso gradual, sostenido, trabajoso de descenso de la violencia y ha habido un rebote, aún con las restricciones adoptadas en la cuarentena. También la urgencia de recuperar la economía con planes activos para incentivar la obra pública y la actividad, la situación de las empresas vinculadas al turismo y la gastronomía, a las actividades culturales y los eventos, que están pasando por una situación particularmente delicada. Esta es la agenda que nos preocupa”, detalló el titular de la Cámara baja.

Propuso “la convocatoria de un Consejo Económico y Social, de la Producción y el Trabajo, es imperioso avanzar en la institucionalización y sentar en una mesa a los sectores de la economía real, y a los actores sociales y gremiales más importantes para generar políticas consensuadas tendientes a salir de la crisis”.

En cuanto al tema de la seguridad, indicó: “Hablamos de la violencia, que nos preocupa a todos porque hay un recrudecimiento en las dos grandes ciudades de la provincia y creemos esto no es cuestión de la decisión de un ministro solamente, sino de tener estrategias y políticas de Estado para abordar una situación muy compleja”.

Junto con Lifschitz, participaron del encuentro en el Centro de Procesamiento de Datos de la provincia el diputado nacional Enrique Estévez (Partido Socialista), los senadores provinciales Felipe Michlig (UCR); los diputados provinciales Fabián Palo Oliver (UCR), Gabriel Real (PDP), Ariel Bermúdez (Creo), Mónica Peralta (GEN) y Gabriela Sosa (Libres del Sur).

Además estuvieron presentes los ministros de Gobierno, Esteban Borgonovo; de Gestión Pública, Rubén Michlig, y de Economía, Walter Agosto.