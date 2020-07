El hermano de Lavezzi dio a entender que el ex delantero jugará en Rosario Central

Diego Lavezzi, el hermano mayor del ex jugador de San Lorenzo, Napoli de Italia, París Saint Germaine de Francia y la selección argentina, Ezequiel Lavezzi, publicó en su cuenta de Instagram una foto suya con un tatuaje del ex atacante, y una serie de frases sobre su posible vuelta al fútbol y a Rosario Central, del que ambos son hinchas.



"¡Qué lindo va a quedar terminado el 'tatoo' cuando lo pinte con la camiseta más linda del mundo!", expresó el ex candidato a vicepresidente de Central en su cuenta de Instagram, junto a una imagen de su tatuaje de Ezequiel en el brazo izquierdo.



"Por algo no lo pinté en su momento. Siempre fuiste por la gloria y los sueños siempre los cumpliste", señaló Diego (@gringolavezzi), presidente del Club Coronel Aguirre, de la ciudad santafesina de Villa Gobernador Gálvez, en el sur del Gran Rosario.



Diego Lavezzi finaliza el posteo con una ironía: "No me vas a dejar la tinta sin terminar, gil". Ezequiel, de 35 años, se retiró del fútbol en el Hebei Fortune de la Superliga de China, el año pasado.