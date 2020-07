"Mi historia la conté en canciones"

De su tarea como youtuber a la respuesta de sus canciones, integrar el ciclo IndieFuertes y ser reconocido como referente LGBTIQ+, la figura de Lichi asume varias caras y todas coincidentes. Esta noche a las 22.30, el músico y su banda ofrecerán un show vía streaming por el canal de YouTube de Distrito Siete , junto a canciones nuevas que acompañarán al disco por el que se ha vuelto reconocido (Lichi, 2019). El acceso será libre y se podrá colaborar a través de una gorra virtual.

“Nos preparábamos para un 2020 en donde íbamos a tocar en todos lados, y no pudo suceder (risas). Pero la venimos piloteando, ahora van a salir temas nuevos, grabados íntegramente en cuarentena, y con la expectativa puesta en hacer más cosas, a pesar de todo”, explica Lichi a Rosario/12.

--No pudieron ir a tocar a todas partes, pero el streaming permite llegar a todos lados.

--Esto de tocar en todos lados, algo que siempre fue un deseo, jamás se nos hubiese ocurrido de esta manera. Y es una gran manera, porque se puede explotar de otras formas. En el recital va a haber videos, animaciones, pensando en que la gente lo puede conectar al televisor, cocinarse algo y sentarse a verlo. Son otros permisos que te da este tipo de show y está bueno experimentarlos.

--En este sentido, ¿pensaste cuestiones específicas?

--Desde Distrito Siete nos incentivaron a aprovechar el show, no sólo desde las luces y el sonido, sino a partir de otras cosas que no se acostumbran, como impresiones sobre la pantalla o jugar con las personas desde sus casas mientras envían mensajes. Estamos tratando de exprimir el jugo a esas posibilidades. Como no pudimos seguir presentando el disco, lo vamos a tocar entero junto a canciones nuevas, y vamos a jugar con pedacitos de canciones como una especie de adelanto de lo que se viene. Todo es más lúdico, nos permite imaginar otras posibilidades, y eso se va a reflejar.

--Sos referente LGBT, músico, youtuber, pero creo que cualquiera de las facetas se comunica con las otras, ¿no?

--Todo lo que yo hago en mi vida va a estar atravesado por mi experiencia, por mi condición y por las cuestiones que milito y me atraviesan, como mi sexualidad. El mensaje se puede desplegar de muchas maneras, en muchos formatos, y la música es uno de ellos. Muchas veces, cuando me preguntaban si yo me consideraba militante y activista, mi respuesta automática era no; pero después me quedaba pensando y me decía que sí, ¿cómo que no? Yo no participo de una organización, pero esta militancia, este activismo, tiene que ver con estas cosas. La gente que llegó a mi música es gente que se vio reflejada por cosas que yo decía pero no se acostumbraban en muchas canciones, al menos en español, como hablar del género no binario, o hablar de la sexualidad de otra forma. No eran más que historias mías, personales, que viví, no estaba replicando algo leído en algún lado o una teoría que me encontré. Mi historia es esa, la conté en canciones y se reflejó un montón de gente. Hay cosas muy simples, que tienen que ver conmigo, con mi pasado y mi presente, y mucha gente estaba esperando quizás que alguien las dijera.

--¿Cómo sigue tu música?

--Lo que estamos planeando ahora es sacar canciones de a una por vez, como singles, y con una cierta regularidad. Estamos imaginando la música así, no sé si en la forma de un disco y si éste sería para el año que viene o cuándo, pero por ahora es así.

--¿Qué notás diferente en estas canciones nuevas?

--Yo no soy muy fan de investigar mucho, o de dar muchas vueltas con el tema de las instrumentaciones y los aparatos, así como quienes dicen que tal guitarra de tal marca suena distinta a tal otra, y que si le ponés un pedal de no sé qué suena “así”. Toda la cuestión del hardware de la música nunca me interesó. Yo tengo mi guitarra acústica y canto en mi pieza, y en los ensayos hago eso. No hay ningún filtro, somos la guitarra y yo. Y con la banda termina siendo un trabajo que hacemos entre todos. Pero en las nuevas canciones quizás me alejé de eso que hacía por automatismo o por inercia. Por ejemplo, en la primera canción que vamos a sacar en agosto, “Oro”, directamente no hay una guitarra, algo para mí revolucionario, porque todo lo hacía desde ahí. Es una canción que tiene colchones y sintetizadores, hay arreglitos de guitarra pero no suena todo el tiempo, y juego con voces. Estoy tratando de animarme a probar con otros sonidos, para que la base de las canciones sea pensada desde otros ángulos.